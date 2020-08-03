Myslo запускает новый фотоконкурс: «Самый лучший день»
Наверняка у вас в телефоне завалялось несколько фотографий с самого лучшего и запоминающегося дня в вашей жизни. Это может быть что угодно: поездка в новую страну, пикник на природе, встречи с друзьями и т.п.
Если у вас есть подобные фотокарточки, то скорее бегите и участвуйте в фотоконкурсе «Самый лучший день».
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз - пригласительный на двоих в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.
Приём фотографий продлится с 3 по 26 августа.
Голосование продлится до 4 сентября.