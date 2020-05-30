Победители фотоконкурса «Кулинарные достижения»

Завершился конкурс снимков домашних кулинарных шедевров.

Первое место получает кадр от Lexus-650!!!. Пользователи отдали за него 61 голос.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место достается снимку от Марины. Снимок получил 31 голос.

Третье место досталось кадру от пользователя Наталья Ковалева (Морозова). Этот снимок получил 28 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!