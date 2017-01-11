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Загружайте ваши студенческие фото

Загружайте ваши студенческие фото

Вот уже 12 лет в нашей стране отмечается День российского студенчества, или, менее официально, Татьянин день. И именно 25 января бывшие студенты ностальгируют по бессонным ночам перед сессиями, счастливым моментам заполненной зачётки, а те, кто учится сейчас, ждут: когда же всё это закончится!

Итак, предлагаем вам вспомнить студенческую жизнь: выкладывайте фото скромной жизни из общаги, парадные снимки защиты дипломных проектов, всевозможных студенческих сборов и всё-всё-всё, что заставит нас проронить скупую слезу и вспомнить о том времени, когда мы были молоды и наивны.

И мы ещё решили чуть выйти за рамки нашего портала — вы можете поучаствовать в нашем фотоконкурсе, не загружая фото на Myslo. Как это сделать?

Выкладывайте фото ваших студенческих будней в ваш профиль в vk.com и instagram с хештегом #myslostudent
до 25 января.

В итоге заботливые руки админа загрузят все фотографии на Myslo сами без вашего участия. Голосование, как всегда, будет проводиться здесь, а победителей мы объявим 5 февраля.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.

Автор: Виктория Ерисковская, вчера, в 16:20 +3

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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