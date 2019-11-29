Выбраны лучшие курьезные кадры

Завершился наш фотоконкурс «За минуту до...». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от везунчика svmedv. Портальцы отдали кадру 44 голоса.

svmedv получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр из сети «Синема парк», который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место достается кадрам от VKup. Его кадры получили по 43 голоса.

Третье место получают сразу два пользователя Вадим Иванович и Memento_mori. Пользователи отдали их кадрам по 41 голосу.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!