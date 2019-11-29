блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Выбраны лучшие курьезные кадры

Выбраны лучшие курьезные кадры

Завершился наш фотоконкурс «За минуту до...». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от везунчика svmedv. Портальцы отдали кадру 44 голоса.

svmedv получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр из сети «Синема парк», который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место достается кадрам от VKup. Его кадры получили по 43 голоса.

Третье место получают сразу два пользователя Вадим Иванович и Memento_mori. Пользователи отдали их кадрам по 41 голосу.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 11:20 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Объявляем победителей фотоконкурса причёсок
Объявляем победителей фотоконкурса причёсок
Победители фотоконкурса «А что там на заднем плане?»
Победители фотоконкурса «А что там на заднем плане?»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.