Объявляем победителей фотоконкурса причёсок

Завершился наш фотоконкурс «Вот это причёска!» Время огласить результаты.

Первое место получило фото от Goldberry. Портальцы отдали кадру 36 голосов.

Goldberry получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр из сети «Синема парк», который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место достается задорному ирокезу от пользователя За державу обидно. За этот кадр проголосовали 34 пользователя.

Третье место достается пользователю Svetlaya_Ya. Портальцы отдали этому кадру 30 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!