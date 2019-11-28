Победители фотоконкурса «А что там на заднем плане?»

Завершился наш фотоконкурс «А что там на заднем плане?». Время огласить результаты.

Первое место получило фото от пользователя svmedv. Портальцы отдали кадру 58 голосов.

svmedv получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр из сети «Синема парк», который действует на любой киносеанс до конца года!

Второе место достается сразу двум пользователям: 363 и Юрию Ерохину. Их снимкам портальцы отдали по 53 голоса.

Третье место с небольшим отрывом получает Morrrkovka. За этот снимок отдали 52 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!