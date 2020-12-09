Завершился фотоконкурс «Ночь, улица, фонарь». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от lisa2020. Пользователи отдали за него 15 голосов.

lisa2020 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 12 голосов получает фото от sementsova05.

Третье место досталось снимкам от пользователей веточка и GalinaGala. Портальцы отдали за них по 11 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!