Гороскоп с 28 февраля по 6 марта: Стрельцы могут наломать дров, у Скорпионов проснется жажда любви!

Овен (21.03−20.04): Активный поиск новой работы может дать результат. Конфликты и выяснение отношений в начале недели старайтесь перевести в поиск компромисса, но не сдерживайте перемен, если что-то на старом месте вас не устраивает. Понедельник и вторник благоприятны для работы с информацией, переписки и деловых поездок. В среду и четверг больше времени уделите домашним делам. При необходимости в эти дни можно сходить к стоматологу. Выходные посвятите любви или личным увлечениям.

Про бизнес. Финансовые ограничения грозят заметно помешать реализации ваших планов. Подойдите к ситуации с другой стороны, и решение найдется. Только не стоит слишком рассчитывать на кредитную карту.

Про любовь. Загадки и тайны - вот что может заинтриговать вас. Поэтому не пытайтесь все узнать про нового избранника. Пусть ваша связь какое-то время будет в секрете.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 5.

Телец (21.04−21.05): Планируйте все важное на вторую половину недели. А в понедельник и вторник уделите внимание мелочам, оплатите счета, порешайте вопросы в различных инстанциях. Хозяйки могут порадовать близких вкусной выпечкой. В пятницу хорошо подводить с партнерами итоги финансовых операций, договариваться о будущем сотрудничестве. Выходные постарайтесь провести активно. Воскресенье можно посвятить шоппингу, сделать крупные приобретения для дома.

Про бизнес. Сложная в финансовом плане неделя. Во вторник ваши деловые планы могут быть сорваны. Будьте осторожны при обращении с чужими деньгами. Сейчас не время менять работу.

Про любовь. К сплетням лучше не прислушиваться, в них нет ни слова правды. Доверяйте своему сердцу. В субботу вас может ждать романтическая встреча.

Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 2.

Близнецы (22.05−21.06): Исключительно важная неделя для решения вопросов партнерства. Инициатива может исходить не от вас, но предложения требуют внимательного рассмотрения. Встреча и разговор во вторник могут подтвердить какое-то ваше решение. Оставьте себе время подумать до выходных, а в воскресенье можно действовать. Вторая половина недели благоприятна для командировок, поездок по личным делам. В выходные не ограничивайте себя в общении, отдыхайте активно.

Про бизнес. На этой неделе будут удачны все ваши дела, идеи и проекты. Появится возможность хорошо заработать. В четверг ждите крупные денежные поступления.

Про любовь. Риск разногласий и непонимания остался позади. Вы с партнером дышите в унисон и хотите одного и того же. Вас ждет романтика, любовь и радость.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 1.

Рак (22.06−22.07): Две темы - работа и здоровье - имеют для вас сейчас приоритетное значение. Действуйте в своих интересах, но не допускайте перегрузок. Вы уже основательно потратились в предыдущем месяце, и теперь вам стоит более экономно распределять свои средства. Но в пятницу вы можете сделать еще одно приобретение, которое вам необходимо. В конце недели хорошо приводить в порядок стекла, хрусталь, ювелирные украшения.

Про бизнес. Относитесь разумно к существующим у вас финансовым ресурсам. В среду будет возможность их существенно пополнить. На работе вас ждет успех и карьерный рост.

Про любовь. Вас может изумить разница во взглядах на жизнь с любимым человеком, однако не стоит отдаляться, ищите точки соприкосновения. Субботний вечер замечательно подходит для романтического ужина.

Благоприятные дни: 1, 6; неблагоприятные: 2.

Лев (23.07−23.08): Сейчас вы испытываете потребность доминировать во многих ситуациях. Старайтесь не переступать через условности, уделяйте больше внимания чувствам окружающим - и вы с успехом проявите свои лидерские качества. В понедельник и вторник найдите время встретиться с друзьями или используйте средства связи для возобновления контакта. Проводите больше времени вне дома в выходные. Новые знакомства могут быть полезны для вашей карьеры.

Про бизнес. В первой половине недели не исключены денежные затруднения, которые притормозят реализацию ваших замыслов. В конце недели придется много работать.

Про любовь. На этой неделе вас могут ожидать приятные сюрпризы и подарки. Вы неподражаемы и великолепны, притягивая окружающих, оказываетесь центром внимания. Излучая энергию, жизнелюбие и обаяние, вы наверняка найдете свою любовь.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 28.

Дева (24.08−23.09): Большие перемены начинают происходить или планируются в вашей семье. Это оптимальное время, чтобы и вам принять в этом деятельное участие. Со среды можно взять отпуск и навестить родителей, заняться ремонтом в квартире или помочь кому-то из близких осуществить их планы. Если вы планировали перемены в личной жизни, то воскресенье оптимальный день, чтобы объявить о своем решении. У вас могут появиться и другие, не менее важные цели.

Про бизнес. Направление, выбранное вами в финансовой сфере, окажется весьма успешным. В понедельник вам могут оказать важную услугу. В четверг избегайте конфликтов на работе.

Про любовь. Не преувеличивайте значимости слов, произнесенных в ваш адрес. Комплименты - это хорошо, но важно, что делает ваш избранник, а не то, что он говорит.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 1.

Весы (24.09−23.10): В пятницу будет символически подведен какой-то важный для вас итог. Вы утвердитесь в своих позициях и поймете, к чему хотите стремиться. Большая часть вашего внимания будет сосредоточена на отношениях внутри коллектива. Возможно, сейчас определяются основные направления на пять месяцев вперед, и вы можете взять на себя какую-то новую нагрузку. В выходные много приятных впечатлений доставит общение с друзьями. Возможны новые романтические знакомства.

Про бизнес. Есть вероятность найти тайный источник дохода, хотя он может быть кратковременным, но будет вполне устраивать вас. Четверг - самый прибыльный для вас день недели. Финансовые ресурсы постарайтесь тратить с умом и максимальной выгодой.

Про любовь. В отношениях с любимым человеком все складывается вполне благополучно. Постарайтесь не опережать события, запаситесь терпением. Ваш избранник сам поймет, что нужно сделать и сказать, просто не стоит все время стоять у него над душой.

Благоприятные дни: 28, 1; неблагоприятные: 5.

Скорпион (24.10−22.11): Ваша активность в предыдущем месяце теперь начинает приносить плоды. Вы можете получить выгодное предложение или сами приступите к новому делу, которое обещает приличные дивиденды в будущем. Четверг и пятница подходящие дни для финансовых операций, можно сделать крупный вклад, приобретение. В выходные устройте праздник для близких, чтобы отметить ваш успех. Важные события могут произойти в личной жизни в воскресенье.

Про бизнес. Вы сможете подтвердить свою репутацию щедрого человека и помочь своим близким. И при этом ничего не потеряете, а даже еще больше получите. Вас могут пригласить на прежнее место работы, еще и подняв зарплату.

Про любовь. Искреннее чувство на этой неделе будет вознаграждено сторицей. Проснется жажда любви, встреч, новых ощущений, и, что немаловажно, появятся возможности ее утолить. Скорпионы будут готовы к серьезным переменам в своей судьбе и в отношениях с любимыми.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3.

Стрелец (23.11−21.12): Вам может показаться, что все проблемы уже в прошлом. Прозвучат новые предложения и начнут реализовываться давние планы. Но в первой половине недели не поддавайтесь на провокации тех, кто может завидовать вашему успеху. С пятницы начинается время, благоприятное для трудоустройства. Выходные можно посвятить работе, если в этом есть необходимость. Это на редкость удачные дни для оформления деловых и личных отношений.

Про бизнес. Постарайтесь не выбрасывать деньги на спонтанные покупки, в другом магазине та же вещь может продаваться дешевле. Так что сначала изучите предложения. В среду возможны денежные поступления.

Про любовь. Если вы не наломали дров в предыдущие дни и еще не успели шокировать любимого человека своим поведением, то проблем с личной жизнью на этой неделе у вас не будет. Воздержитесь от критики.

Благоприятные дни: 1, 6; неблагоприятные: 2.

Козерог (22.12−20.01): Все, чего вы достигли в этом году, теперь предстоит развивать в ближайшие пять месяцев. Постарайтесь заручиться гарантиями и поддержкой от значимых лиц, поторопитесь с оформлением документов. В среду и четверг больше внимания уделите домашним делам, это лучшее время для влажных уборок, стирки. Хорошо в эти дни посещать сауну или бассейн. На выходные нет никаких ограничений. Постарайтесь это время наполнить приятными событиями, сделайте запланированные приобретения.

Про бизнес. Вторник благоприятен для деловых контактов, вы можете получить весьма выгодное предложение. В пятницу возможны новые денежные поступления. В воскресенье вероятны непредвиденные траты.

Про любовь. Несмотря на некоторые колебания и спорные моменты в отношениях с любимым человеком, вы можете обрести гармонию, к которой так давно стремились. Постарайтесь ее удержать, берегите свое счастье.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 2.

Водолей (21.01−19.02): С четверга в ваших делах наметятся заметные улучшения. Старайтесь находиться в гуще событий и не откладывайте реализацию своих планов на более поздний срок. Пожалуй, это одна из лучших недель года, и не игнорируйте предложения, которые можете получить. Имеет смысл оформить свои личные отношения или формально закрепить какой-то деловой союз. Если с воскресенья начнете занятия в клубе по интересам, то позже вы поймете, насколько важным было это решение.

Про бизнес. Здравомыслие в финансовой сфере вам сейчас совсем не повредит. Желательно приостановить выбрасывание денег на ветер, особенно если вы питаете слабость к не слишком нужным покупкам и дорогостоящим развлечениям.

Про любовь. Вам все еще кажется, что ваша жизнь скучновата? Не страшно, вашу тихую заводь вот-вот посетит настоящий тайфун страсти. Постарайтесь не слишком пострадать при этом.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 2.

Рыбы (20.02−20.03): Больше всего событий и новостей будет там, где проходит ваша деятельность или учеба. Конец недели благоприятен для любых перемен, связанных с карьерой, начала новых дел, смены графика, условий работы. Поговорите с работодателем о своих перспективах и оплате, если считаете, что заслуживаете повышения. С пятницы переключайтесь на личные дела. Сделайте модную стрижку, походите по магазинам, организуйте вечеринку для друзей.

Про бизнес. Вся эта неделя благоприятна для чего-то нового, а вот топтание на месте прибыли не принесет. Так что смело начинайте проект, меняйте работу, учитесь чему-то иному. В четверг вероятны финансовые поступления.

Про любовь. На этой неделе возрастет ваша сексуальная привлекательность, и вы запросто окажетесь в центре внимания поклонников. Но важно сделать правильный выбор.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 3.