Гороскоп с 21 по 27 февраля: Овнов ждет одиночество, а Львов и Весов - свидание

Овен (21.03−20.04): Появляется много новых возможностей. Не теряйте шанс начать или расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. Проблемы могут возникнуть из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных чрезмерных амбиций. Расставляйте приоритеты и делайте все по порядку. В личной жизни понедельник может стать днем позитивных перемен, но в субботу неожиданно вернутся старые проблемы. Это поворотный момент в близких отношениях, судьба которых зависит от вашего такта и терпения.

Про бизнес. Финансовое положение не вызывает особого беспокойства, но и улучшения ситуации пока не предвидится. Поэтому стоит пореже заходить в магазины и отказаться от спонтанных покупок.

Про любовь. В начале недели одиночество станет вашим спутником, и это совсем не плохо. Звезды говорят, что ваши отношения себя исчерпали и приносят немало проблем.

Благоприятные дни: 24, 27; неблагоприятные: 21.

Телец (21.04−21.05): Если сразу в начале недели войдете в нужный ритм, то успеете сделать много. В среду неожиданно откроются заманчивые перспективы. От предложений не отказывайтесь, на достигнутом не останавливайтесь. Хорошо начинать преобразования в доме и делать соответствующие приобретения. Романтичное и мечтательное настроение к выходным сменится потребностью в более активном и динамичном развитии событий. Имейте в виду, что откровенный разговор поможет расставить точки над i, но есть опасность оказаться у «разбитого корыта».

Про бизнес. От вашей собранности и энергичности будут зависеть результаты труда. Сейчас не время сомневаться и просчитывать варианты, нужно действовать. Иначе вас опередят. Закулисные сделки и финансовые аферы грозят больно ударить по вашему карману.

Про любовь. Похоже, вы на пороге серьезного выбора в личной жизни. Восторг и увлеченность для этой недели нехарактерны, действительность потребует от вас терпения и умения принять ситуацию.

Благоприятные дни: 25, 26; неблагоприятные: 22.

Близнецы (22.05−21.06): Вас ждет много разнообразных событий. Приготовьтесь быстро менять планы в зависимости от обстоятельств. Помешать вашим успехам может только чрезмерно эмоциональное отношение к происходящему. Углубляться в мотивы поведения окружающих будете позже, а пока используйте шанс начать новые темы и завести выгодные знакомства. Начинайте действовать решительно прямо в понедельник. Потом в среду сделайте передышку и займитесь приятными делами или покупками. В выходные следуйте своим желаниям, но соблюдайте меру.

Про бизнес. Финансовая ситуация будет складываться в вашу пользу. Вы сможете получить солидную прибыль. Ваши идеи и проекты будут успешно реализованы. Удачное время для решения налоговых вопросов.

Про любовь. На этой неделе вы можете оказаться очень привлекательны для представителей противоположного пола, они подсознательно попадают под власть ваших чар и сдаются без боя. Так что вам точно ответят «да».

Благоприятные дни: 23, 27; неблагоприятные: 25.

Рак (22.06−22.07): Эта неделя благоприятна для поездок и расширения личных перспектив. Немного эгоизма не повредит, проблемами родственников будете заниматься позже. Начинать новые дела можно в среду. Обращайте в этот день внимание на поступающую информацию, предложения и неожиданно возникающие идеи. С пятницы финансовая сторона дел может принести проблемы. Сведите траты к минимуму и уделите больше внимания духовным ценностям, общению с близкими или личным увлечениям. В воскресенье возможна встреча и знакомство с интересным человеком.

Про бизнес. Основные заработки могут быть связаны с поездками или преподаванием. Вторник — удачный день для решения вопросов, связанных с недвижимостью. В пятницу начальство отметит ваш профессионализм.

Про любовь. В общении с любимым человеком постарайтесь не опускаться до ревности, ссор и выяснения отношений. Лучше проявите неподдельный интерес к его хобби, возможно, они увлекут и вас, а общие интересы — залог долговременных отношений.

Благоприятные дни: 22, 25; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07−23.08): Энергии сейчас вам не занимать, и лучше не откладывать реализацию новых идей на будущее. Решение материальных вопросов пройдет более благоприятно в первой половине недели. Возможна скрытая протекция доброжелательно настроенных в отношении вас лиц. Личные отношения можно наладить в среду. Ничего особенного не предпринимайте, просто предоставьте возможность близкому человеку о вас позаботиться и будьте откровенны в своих чувствах и желаниях. В выходные не торопитесь что-либо менять — это может быть серьезнее, чем вы думаете.

Про бизнес. В понедельник будут удачны командировки, они принесут ощутимый результат. В четверг вероятны крупные денежные поступления. В пятницу расслабиться не получится, вам придется много работать.

Про любовь. В личных отношениях у вас ожидаются сдвиги в положительную сторону. Смело назначайте свидания, постарайтесь больше времени проводить вместе с любимым человеком.

Благоприятные дни: 21, 24; неблагоприятные: 25.

Дева (24.08−23.09): Призовите на помощь свое благоразумие, иначе некоторые перемены могут серьезно нарушить ваш душевный покой. Не переживайте из-за несдержанности начальства или нетерпеливости близкого человека. Отделяйте существенное от второстепенного. Открывается много возможностей, но в одиночку вы многого не добьетесь. Призовите на помощь свой психологизм и аналитические способности в среду — и сумейте повернуть актуальную ситуацию в нужном направлении. В выходные займитесь собой, своим здоровьем и внешностью.

Про бизнес. Финансовое положение стабильно, все складывается достаточно благополучно. Однако не стоит в романтической задумчивости бродить по магазинам. Берегите свой кошелек и не разоряйте кредитную карту.

Про любовь. Похоже, вам сейчас будет нелегко подстроиться под вашего партнера и понять его точку зрения. Однако, если вы пара, то нужно искать компромисс.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 22.

Весы (24.09−23.10): Самые важные задачи постарайтесь решить в понедельник. И в деловой, и личной жизни есть шанс преуспеть и добиться того, к чему стремились. Но потребуется выдержка, чтобы не наговорить лишнего и сохранить стабильные отношения в доме и на работе. Со вторника по четверг можно заниматься реконструкциями и перестановками в доме, а в среду — делать соответствующие приобретения. В выходные будет полезно заняться сменой имиджа, экипировки, начать осваивать новый комплекс физических упражнений. Хорошо, если друзья составят вам компанию.

Про бизнес. Постарайтесь не делать дорогие покупки, не приобретать технику, машины, квартиры в понедельник и пятницу. Должное трудолюбие, проявленное в среду, будет напрямую способствовать вашим финансовым успехам.

Про любовь. Предстоящее романтическое свидание будет вас волновать. Похоже, вы очарованы и влюблены. Уделите больше внимания своей внешности, купите обновку, чтобы нравится и себе и избраннику.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 22.

Скорпион (24.10−22.11): Возможны перемены из разряда тех, которые ощущаются как судьбоносные. Встречи и расставания могут приводить к кардинальным переменам в жизни. Если пришло время проститься с человеком, который стал вам чужим, — не удерживайте. Начало недели благоприятно для начала новых партнерских программ или процесса обучения. Поездки и командировки расширят ваши перспективы и принесут выгодные знакомства. В пятницу и субботу конфликт с партнером может привести к разрыву отношений. Контролируйте свои порывы и желания.

Про бизнес. Финансовое положение вас порадует. У вас будет возможность досрочно погасить ипотеку или автокредит. В четверг прислушайтесь к идее, предложенной вашим любимым человеком. В пятницу ждите крупных денежных поступлений. Вас могут пригласить на прежнее место работы, но с повышением зарплаты.

Про любовь. Вы можете столкнуться с трудным выбором, но надо его сделать. Постарайтесь действовать с выгодой не для себя, а для любимого человека. И вы не пожалеете.

Благоприятные дни: 21, 26; неблагоприятные: 23.

Стрелец (23.11−21.12): Вы на пороге приятных перемен. Мечтайте, генерируйте идеи, расширяйте круг полезных связей — все это может пригодиться. Но не проявляйте чрезмерную откровенность и не навязывайте свою точку зрения окружающим. В понедельник и вторник можно приступать к реализации новых проектов. Семья сейчас является вашим оплотом, но и вы в свою очередь не забывайте оказывать знаки внимания близким. В среду можно решать вопросы приобретения недвижимости или реконструкции своего жилого пространства. В выходные отдохните от всех дел.

Про бизнес. Финансовое положение в ближайшее время будет медленно, но верно улучшаться. В среду поступит выгодное деловое предложение. В четверг ждите премию.

Про любовь. Стоит сократить общение, неуемное желание блистать в обществе может быть неправильно истолковано. Ожидайте вспышку ревности со стороны постоянного партнера. Хорошо бы сдерживать негативные эмоции и не выплескивать их на любимого человека.

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: нет.

Козерог (22.12−20.01): С этой недели снимутся многие ограничения, и вы наконец-то сможете реализовать свои давние намерения. Возможны материальные поступления или деловые предложения с хорошей перспективой. В среду обратите внимание на изменение окружающей обстановки, воспользуйтесь случаем восстановить отношения или проведите с близким человеком вечер в приятном месте. Приобретения, сделанные в этот день, надолго станут источником положительных эмоций. В оставшиеся дни недели придется целиком погрузиться в работу, но вы пойдете на это добровольно.

Про бизнес. Во второй половине недели вероятно значительное улучшение материального положения. Вам стоит быть активнее, озвучивать свои идеи, выступать на совещаниях или симпозиумах.

Про любовь. Ваши отношения накалены почти до предела, один неосторожный шаг, и все может быть разрушено. Решите для себя, чего вы хотите: пощекотать себе нервы или добиться мира и взаимопонимания. Возможно, стоит даже на время прекратить встречи, чтобы успокоиться.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 26.

Водолей (21.01−19.02): Перегрузок, нервных и физических, избежать не удастся. Но если хотите удовлетворить свои амбиции, то готовьтесь хорошо потрудиться. В своем жилом пространстве тоже полезно создать гармонию и комфорт. Это символически поможет вам избавиться от ненужных вещей в вашей жизни и начать перестройку на всех уровнях. В любви не упустите шанс в самом начале недели — дайте понять любимому человеку, что вы о нем помните и строите планы на будущее. Со всеми важными вопросами разберитесь до выходных, чтобы потом не отказывать себе в удовольствиях.

Про бизнес. В первой половине недели не стоит обольщаться обещаниями партнеров, исполнения придется в полном соответствии с народной мудростью ждать три года. В пятницу на работе возможны конфликты, будьте дипломатичнее.

Про любовь. На этой неделе придется несколько умерить свои амбиции. Капризы, даже если ранее они казались милыми и немедленно выполнялись, сейчас совершенно неуместны. Теперь ваша очередь заботиться об избраннике.

Благоприятные дни: 21, 23; неблагоприятные: 24.

Рыбы (20.02−20.03): Если у вас есть серьезные намерения, то не откладывайте их воплощение. Возможна сверхурочная работа, новые деловые предложения. Не отказывайтесь и не упускайте шанс решить карьерные вопросы. Потом такая возможность представится не скоро. В личных отношениях неожиданные и приятные перемены возможны в среду. Лучше ничего не планировать, а просто находиться в гуще событий. Воскресенье полезно провести на свежем воздухе. Обращайте внимание на знаки событий, сны, приметы — можете получить ответ на важный вопрос.

Про бизнес. В понедельник желательно разобраться с накопившимися бумагами. Во вторник не стоит сдавать отчетов, там могут быть ошибки. Четверг — удачный день для переговоров и совещаний.

Про любовь. Желательно контролировать свои эмоции, ведь раздражение, ревность, гнев грозят испортить отношения. Постарайтесь не проявлять подозрительности, это вызовет напряжение в вашей паре.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 25.