Гороскоп с 7 по 13 марта: Близнецов ждет страстная любовь, а Девы и Водолеи могут ее потерять

Овен (21.03−20.04): Перспективы отношений с партнерами будут в центре вашего внимания. Не планируйте важные встречи, деловые и личные, на первую половину недели. Но неожиданно вы можете получить интересную информацию или предложение. Во вторник проблемы могут возникнуть в поездках; проверяйте исправность своего автомобиля и не доверяйте случайным встречным. Четверг — благоприятный день для посещения стоматолога или небольших косметических операций.

Про бизнес. Во вторник вас, похоже, ждут важные переговоры. Среда принесет денежные поступления в ваш бюджет. В четверг не спешите говорить с начальником о своих перспективах, лучше перенести этот разговор на пятницу.

Про любовь. Вполне подходящие дни для принятия ответственных решений, оформления отношений, но также и для их разрыва по обоюдному согласию. Но все же сначала все обдумайте.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 12.

Телец (21.04−21.05): Материальные вопросы поторопитесь решить в понедельник. Но крупные покупки лучше отложить на следующую неделю. Уделите максимум внимания здоровью — есть опасность инфекционных и простудных заболеваний. С четверга больше внимания уделите домашним делам. Будьте внимательны с водой, следите за исправностью системы водоснабжения. «Утечка» денег тоже возможна во второй половине недели. Поэтому, будьте внимательны при любых тратах.

Про бизнес. На этой неделе вам необходимо держать сферу финансов под неусыпным контролем. Не стоит без крайней нужды влезать в долги и брать кредиты. Остерегайтесь телефонных мошенников.

Про любовь. Эта неделя благоприятно отразится на ваших отношениях с любимым человеком, после некоторых недоразумений возможно примирение и приятный подарок на праздник.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 11.

Близнецы (22.05−21.06): Во вторник и среду можно активно общаться, завязывать деловые и личные связи. Но учитывайте общий напряженный фон и склонность окружающих к соперничеству — каждый тянет «одеяло на себя». Во вторник будьте внимательны при работе с компьютерами и другими системами связи. Возможны поломки, получение искаженной информации. В четверг можно заняться покупками для дома, но не особенно крупными. В пятницу хорошо принимать в доме гостей.

Про бизнес. В финансовом плане неделя обещает быть стабильной и прибыльной. Возможны крупные денежные поступления. Вам сделают очень выгодное деловое предложение. Появится новый источник дохода, причем постоянный.

Про любовь. Вас ждет настоящая любовь — страстная, нежная, верная и романтичная. Сомнений в чувствах партнера у вас не возникнет. Он порадует вас подарком, вниманием и заботой. И скажет вам «да» на любую вашу просьбу.

Благоприятные дни: 9, 10; неблагоприятные: 13.

Рак (22.06−22.07): Для вас эта неделя может стать удачной, несмотря на загруженность делами и неровный фон в отношениях с окружающими. Неожиданная информация в среду послужит стимулом для более активного участия в деле, где вы раскроете свои творческие способности. Это может быть и потребность заняться перепланировкой своего дома или удовлетворение интересов ваших детей. В четверг и пятницу сделайте закупки продуктов. Эти дни наиболее оптимальны для работы с домашними растениями.

Про бизнес. В понедельник вероятны денежные поступления. Если вам нужно купить новый телефон или телевизор, лучше сделать это в пятницу. Кстати, наиболее выгодные покупки вы совершите через интернет.

Про любовь. Ваши отношения станут лучше. Из хаотичного познания друг друга они начинают превращаться в стройную гармоничную структуру взаимопонимания и доверия. Любимый человек порадует вас.

Благоприятные дни: 7, 12; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07−23.08): Попробуйте отойти от привычных схем в отношениях, по-новому расставьте приоритеты. Это поможет решить создавшиеся проблемы, только не доводите выяснения отношений до конфликтов. Найдите занятие, которым увлечется вся семья. В четверг и пятницу ваша помощь может понадобиться кому-то из родственников. Это благоприятное время для ремонтов, генеральных уборок, покраски.

Про бизнес. Ваши ресурсы волне стабильны, но запросы слишком большие. На этой неделе придется балансировать между желаниями и возможностями. Среда — хороший день для покупок, а в четверг, прежде чем что-либо приобретать, стоит все хорошо продумать.

Про любовь. Если у вас есть претензии друг к другу, постарайтесь разрешить эти проблемы поскорее, а не копить. Устройте романтический ужин для двоих.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 13.

Дева (24.08−23.09): Скоро вам предстоит углубиться в новую тему, и придется ограничить активное общение и поездки. Пользуйтесь возможностью получить такого рода впечатления уже сейчас. Посещение различных инстанций, оформление документов тоже лучше сделать на этой неделе. Но избегайте принимать важные решения, делать покупки в среду. Есть вероятность обмана или кто-то попытается вас использовать. Поездки, семейные мероприятия можно планировать на четверг и пятницу.

Про бизнес. Эта неделя благоприятна для смены работы и поиска деловых партнеров. В среду возможны удачные поездки и встречи с интересными людьми. Финансовое положение позволит купить нечто дорогое.

Про любовь. Сфера личной жизни, к сожалению, может оказаться не столь гармоничной, как бы вам это хотелось. Вы будете казаться слишком противоречивым и загадочным человеком, вашему партнеру попросту будет не под силу решить этот ребус. Он может и отступить.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 12.

Весы (24.09−23.10): Неожиданные известия издалека придут в среду или четверг. Вы можете отправиться в командировку или личную поездку. Но не спешите расставаться с деньгами, какие бы заманчивые предложения ни поступили. И только в пятницу вы можете заняться покупками и заготовками для дома. Тем, кто страдает от повышенного веса, в выходные можно посетить сеанс массажа. Эффективно будет и использование препаратов для похудения.

Про бизнес. Понедельник — удачный день для деловых встреч и переговоров, покупки выгодно делать в четверг. В воскресенье желательно воздержаться от крупных затрат, но можно рассчитывать на дорогой подарок.

Про любовь. В ваших взаимоотношениях с предметом воздыхания возможно создание критической ситуации. Однако будьте мудры, постарайтесь взвешивать каждое слово, тогда вы спасете вашу любовь и станете ближе.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Положение планет открывает вам массу возможностей в самых разных сферах. Но это может отбирать все силы и неблагоприятно сказываться на состоянии здоровья. Активно продвигайте свои планы в первой половине недели, а вторую посвятите личным делам. Эгоизм и утверждение своей позиции сейчас оправданы. В четверг или пятницу сделайте что-то приятное для любимого человека, результат даже для вас может оказаться неожиданным.

Про бизнес. Во вторник вероятны крупные финансовые поступления. В деловой сфере вас ждет успех, выгодные предложения и карьерный рост. Вы сможете проявить свои таланты и знания и хорошо заработать.

Про любовь. Вы станете ближе и откровеннее. Не бойтесь нежных признаний. Ваши чувства взаимны. Давно пора оформить ваши отношения или хотя бы начать жить вместе.

Благоприятные дни: 7, 10; неблагоприятные: 9.

Стрелец (23.11−21.12): В первую половину недели занимайтесь только текущими делами. Предложения или обещания, услышанные в это время, могут оказаться пустыми, а в личных отношениях тоже будет полно неразберихи. С четверга вы можете использовать родственные связи для решения своих вопросов. В пятницу помощь родных может оказаться особенно ощутимой. На выходные можно планировать поездки. Только не забудьте тщательно проверить все краны в доме перед отъездом.

Про бизнес. Понедельник — прекрасный день в финансовом отношении, вероятна прибыль и повышение по службе. Четверг удачен для покупок и приобретения подарков, которые одобрят и оценят ваши близкие.

Про любовь. На этой неделе возможны романтические встречи и свидания с новым знакомым. Постарайтесь не утомить его рассказами о себе. Улыбайтесь и флиртуйте.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 10.

Козерог (22.12−20.01): В понедельник у вас могут появиться незапланированные дела. И до четверга придется поработать в режиме аврала. Со второй половины недели обстановка нормализуется. На первый план выходят личные отношения. В четверг и пятницу в доме хорошо заниматься ремонтными работами в ванной или кухне, осуществлять влажные уборки, закупать продукты. Суббота более благоприятна для поездок, визитов или приема гостей, а в воскресенье лучше избегать трат и лишнего общения.

Про бизнес. Продумайте все до мелочей. Прежде чем принимать новое предложение, поймите, по силам ли вам его реализация. Ваша активность значительно улучшит финансовое положение. В среду возможны новые денежные поступления. Постарайтесь не давать сейчас в долг и не занимать крупные суммы.

Про любовь. Проявите благоразумие в делах сердечных, не поддавайтесь соблазну, постарайтесь не огорчать своего избранника и не давать ему повода для ревности.

Благоприятные дни: 8, 12; неблагоприятные: 13.

Водолей (21.01−19.02): Все ваши интересы сконцентрируются вокруг работы. Здесь вас может ждать и успех, но и разочарование в некоторых связях, на которые вы рассчитывали. Как раз хорошая возможность разобраться с партнерством и понять, где вы должны полагаться только на себя. Новая информация придет во вторник. В этот день будьте внимательны при эксплуатации компьютерной и бытовой техники. С основными планами желательно управиться до субботы. В воскресенье только отдыхайте.

Про бизнес. В понедельник с близкими людьми возможны разногласия в финансовых вопросах. В бизнесе желательно придерживаться наступательной тактики. Не стесняйтесь пользоваться своими связями, и у вас появится реальный шанс заключить выгодный контракт. В выходные стоит отдохнуть и забыть о работе.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком на этой неделе могут показаться идеальными, настолько они полны любви и взаимопонимания. Однако звезды говорят, что вашей паре угрожает кто-то третий.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 7.

Рыбы (20.02−20.03): Сейчас творческий адреналин заставляет вас действовать в позитивном ключе, несмотря на ограничения, с которыми вы сталкиваетесь. Будьте внимательны во вторник и среду, если планируете ремонтные работы в доме, особенно, с электричеством. В четверг и пятницу уделите больше внимания детям и своим собственным увлечениям. Если на эту неделю у вас запланированы семейные мероприятия или поездки, то не откладывайте и успейте все важное сделать до выходных.

Про бизнес. В понедельник в делах финансовых вам нельзя отвлекаться на мелочи, следует сосредоточиться на главном. В конце недели вероятны значительные расходы, связанные со сменой имиджа и гардероба.

Про любовь. Оставьте свои сомнения позади, они мешают вашему счастью. Новые знакомства могут принести приятные впечатления и изменить вашу личную жизни в лучшую сторону.

Благоприятные дни: 7, 10; неблагоприятные: 8.