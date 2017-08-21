Приглашаются чайки и их друзья
Татьяна Афанасьева
«…Он стоял на песке и думал, если там, на Земле, чайка, которая пытается вырваться из оков своего естества, пытается понять, что могут дать крылья, кроме возможности долететь до рыболовного судна и схватить корку хлеба?..» Строки, написанные Ричардом Бахом. Со смыслом, о жизни, про каждого из нас. Предлагаю посвятить сегодняшний фотоальбом чайкам. Они ведь такие разные и такие прекрасные! ;)
«Питерские». Фото Михаила Стасова.
«Простите, но у меня бронь в Ласточкином гнезде…"
Фото Максима Котенёва.
«На приеме у таллинской королевы». За фото спасибо Ирине Пшонкиной.
«Будем знакомы. Лариса :)». Фото Татьяны Афанасьевой.
«Стокгольм, как много в этом звуке для сердца птичьего слилось…"
Фото Алексея Пирязева.
«Мечтать не вредно». Фото Сергея Карасёва.
«Графиня Орлова». Фото Дмитрия Койды.
«Чайка из Мышкина». Фото Михаила Стасова.
Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6695/
© Calend.ru
Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6695/
© Calend.ru
«Птичий базар». Фото Геннадия VKup.
«Подружки». Фото Татьяны Афанасьевой.
«Летать — так летать!» Фото Геннадия VKup.
«Испания уже не та…» Фото Максима Котенёва.
«Северная красавица». Фото Сергея Карасёва.
«Чайки, они и в Африке чайки!» Фото Дмитрия Койды.
«Я б сейчас шампанского выпила…» Фото Геннадия VKup.
«Мы вправе лететь, куда хотим, и быть такими, какими мы созданы».
Фото Алексея Пирязева.
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