Приглашаются чайки и их друзья

«…Он стоял на песке и думал, если там, на Земле, чайка, которая пытается вырваться из оков своего естества, пытается понять, что могут дать крылья, кроме возможности долететь до рыболовного судна и схватить корку хлеба?..» Строки, написанные Ричардом Бахом. Со смыслом, о жизни, про каждого из нас. Предлагаю посвятить сегодняшний фотоальбом чайкам. Они ведь такие разные и такие прекрасные! ;)