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Фотоальбом
Приглашаются чайки и их друзья

Приглашаются чайки и их друзья

Татьяна Афанасьева

«…Он стоял на песке и думал, если там, на Земле, чайка, которая пытается вырваться из оков своего естества, пытается понять, что могут дать крылья, кроме возможности долететь до рыболовного судна и схватить корку хлеба?..» Строки, написанные Ричардом Бахом. Со смыслом, о жизни, про каждого из нас. Предлагаю посвятить сегодняшний фотоальбом чайкам. Они ведь такие разные и такие прекрасные! ;)

 

«Питерские». Фото Михаила Стасова.

 

«Простите, но у меня бронь в Ласточкином гнезде…"
Фото Максима Котенёва.

 

«На приеме у таллинской королевы». За фото спасибо Ирине Пшонкиной.

 

«Будем знакомы. Лариса :)». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Стокгольм, как много в этом звуке для сердца птичьего слилось…"
Фото Алексея Пирязева.

 

«Мечтать не вредно». Фото Сергея Карасёва.

 

«Графиня Орлова». Фото Дмитрия Койды.

 

«Чайка из Мышкина». Фото Михаила Стасова.

 
поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний их этап — покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в этот день было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу; когда в доме кто-либо заболевал, хозяйка отрывала от венка пучок «могучих трав» и заваривала их, чтобы дух цветущего летнего луга отогнал недуги. Сила венка сохранялась до следующей весны

Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6695/
© Calend.ru
Также в этот день было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу; когда в доме кто-либо заболевал, хозяйка отрывала от венка пучок «могучих трав» и заваривала их, чтобы дух цветущего летнего луга отогнал недуги. Сила венка сохранялась до следующей весны

Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6695/
© Calend.ru

«Птичий базар». Фото Геннадия VKup.

 

«Подружки». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Летать — так летать!» Фото Геннадия VKup.

 

«Испания уже не та…» Фото Максима Котенёва.

 

«Северная красавица». Фото Сергея Карасёва.

 

«Чайки, они и в Африке чайки!» Фото Дмитрия Койды.

 

«Я б сейчас шампанского выпила…» Фото Геннадия VKup.

 

«Мы вправе лететь, куда хотим, и быть такими, какими мы созданы».
Фото Алексея Пирязева.

Есть свои фотографии в тему? Добавляйте в комментарии. И просьба не сорить картинками из Интернета ;)

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Автор: Татьяна Афанасьева, вчера, в 09:09 +23
Степан-Сеновал
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