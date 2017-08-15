Степан-Сеновал

Именно под таким забавным названием день 15 августа числится в русском календаре. Как праздновать? Ну, как минимум, сходите к ближайшему стогу поваляться. И лучше не в одиночку ;) А если серьёзно, в этот день было принято всей семьёй выйти в поле, насобирать душистых трав, цветов и сплести так называемый «Степанов венок». Вместе с ним, говорят, в дом приходила сила цветущих лугов и волшебного лета, отгоняя все недуги и напасти на целый год! Вот так, хотите - верьте, хотите - нет. Но если у вас есть фотографии с печатью Степана-Сеновала, давайте их скорей сюда - пусть зарядят нас всех энергией солнца и лета.





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© Calend.ru поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний их этап — покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в этот день было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу; когда в доме кто-либо заболевал, хозяйка отрывала от венка пучок «могучих трав» и заваривала их, чтобы дух цветущего летнего луга отогнал недуги. Сила венка сохранялась до следующей весныИсточник: http://www.calend.ru/narodevent/6695/ © Calend.ru