Степан-Сеновал
Татьяна Афанасьева
Именно под таким забавным названием день 15 августа числится в русском календаре. Как праздновать? Ну, как минимум, сходите к ближайшему стогу поваляться. И лучше не в одиночку ;) А если серьёзно, в этот день было принято всей семьёй выйти в поле, насобирать душистых трав, цветов и сплести так называемый «Степанов венок». Вместе с ним, говорят, в дом приходила сила цветущих лугов и волшебного лета, отгоняя все недуги и напасти на целый год! Вот так, хотите - верьте, хотите - нет. Но если у вас есть фотографии с печатью Степана-Сеновала, давайте их скорей сюда - пусть зарядят нас всех энергией солнца и лета.
Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6695/
© Calend.ru
Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6695/
© Calend.ru
Фото Алексея Пирязева.
Фото Юлии Чибисовой.
Фото Юлии Кузенковой.
Фото Дмитрия Койды.
Фото Павла Чесалина.
Фото Максима Котенёва.
Фото Дмитрия Койды.
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