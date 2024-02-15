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Почему мы набираем вес зимой и что с этим делать

Почему мы набираем вес зимой и что с этим делать

Считается, что зимой у многих повышается аппетит. Действительно ли в зимний период больше хочется есть? Как меняется метаболизм в холодное время года? Какие действия помогут избежать переедания и нормализовать вес? — об этом рассказала Татьяна Тарадеева, врач-терапевт.

— Правда ли, что зимой хочется есть больше и поэтому появляется лишний вес? 

— Да, это действительно так и это закономерность: человек в среднем за зимний период набирает 5-10% от общего веса. Дело в том, что в холода перестраивается терморегуляция организма, еда становится «топливом» для выработки тепла, хочется больше горячей и калорийной пищи, и у большинства снижается ежедневная физическая нагрузка.

Плюс из-за погоды меньше вырабатывается так называемого гормона радости — серотонина, а именно он отвечает за аппетит, настроение и либидо.

Поэтому небольшая прибавка в весе некритична и является естественной, но, если за зиму человек набрал более чем 10% от своего нормального веса — это уже повод обратить внимание на свое здоровье: обратиться к врачу-терапевту и сдать необходимые анализы.

— Как работает метаболизм в холода? 

— Метаболизм или обмен веществ в холода снижается, но может быть абсолютно разным у двух людей с одинаковым весом тела. Хороший обмен веществ во многом зависит и от генетики, и от ритма и условий жизни человека: качество еды, режим дня, количество стрессов. Но ускорить обменные процессы в холода может каждый, просто уделив внимание распорядку дня и своему питанию. 

Зимой ни в коем случае нельзя урезать калории и прибегать к экстремальным диетам, так как это приводит к еще большему замедлению обмена веществ и «поломке» метаболизма с перспективой долгого восстановления. 

Те, кто за зиму существенно набирает вес, скорее всего, выбирают быстрые углеводы и жиры. Калорийность рациона в зимний период можно и нужно увеличивать, но правильными продуктами, обеспечивая системы всем необходимым.

Сладости, фастфуд и продукты для быстрого перекуса не дадут организму ничего, кроме кратковременного чувства насыщения, поэтому от них лучше отказаться. 

— Как избежать переедания в холодное время года и не набрать вес? Какие правила и принципы питания существуют? 

— Зимой на самом деле очень легко как сохранить форму, так и похудеть: организм в холода тратит значительно больше калорий на жизнеобеспечение. Очень важно одеваться по погоде, так как почувствовав холод мы хотим скорее согреться с помощью еды или горячих напитков. 

Обязательно в этот период обеспечить себя ежедневными физическими нагрузками: прогулки на свежем воздухе при условии комфортной температуры и погоды, занятия спортом — спортзал или бассейн, зимний спорт — коньки, лыжи. Главное после спорта не переедать, а просто восполнить дефицит калорий. Грамотный подход ускорит «засыпающий» в холода обмен веществ. Важно и сохранить и питьевой режим. 

— Какие рекомендации по питанию в зимний период вы можете дать? 

— Основные рекомендации:

  • Распределить время труда и отдыха, и спать не менее 7-8 часов в день. 
  • Питаться небольшими порциями 3-5 раз в день, обеспечивая организм энергией, а значит и теплом. 
  • Предпочесть сладким горячим напиткам чай с лимоном, мятой, имбирём 
  • Добавить в рацион больше белка — жирную рыбу, тунец, бобовые, белое мясо индейки курицы и супы.
  • Одеваться по погоде и предпочесть одежду из натуральных тканей. 
     

Фото freepik.com. 

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Автор:
сегодня, в 10:50 0
 
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