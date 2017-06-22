Проверь свой организм!

Ультразвуковое исследование (УЗИ) — неинвазивный, безболезненный, надежный и быстрый метод диагностики заболеваний внутренних органов и систем, который широко применяется в различных областях медицины. О преимуществах процедуры рассказывает врач ультразвуковой диагностики центра восстановительной медицины Юлия Солдатова.



Юлия Солдатова

Какое воздействие ультразвук оказывает на человека?

— Обеспечивая точную и ясную картину заболеваний, ультразвук не оказывает вредного воздействия на человека. В диагностике не используется ионизирующее излучение (как, например, в рентгеновских методах исследования), что исключает радиационное облучение пациента. Так что смело можно утверждать: УЗИ — абсолютно безопасный метод исследования.

Какие заболевания позволяет выявить УЗИ?

— УЗИ позволяет диагностировать широкий спектр заболеваний внутренних органов, мягких тканей, оценить кровоток в кровеносных сосудах, выявить опухоли и многое другое. Этот метод широко применяется в гинекологии, диагностике органов брюшной полости, органов малого таза, молочных желез, щитовидной железы, мягких тканей, сердца, сосудов. С появлением высокочастотных датчиков появилась возможность исследования поверхностных структур: суставы, связки, мышцы, нервы, кости. Это очень важно для нашего Центра, ведь мы занимаемся восстановительным лечением заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата.

Как нужно готовиться к УЗИ?

— Во первых, УЗИ проводится строго натощак только при исследовании внутренних органов брюшной полости. Если вы принимаете лекарственные средства, предупредите об этом врача. Исследование поверхностных органов, сосудов, суставов не требует специальной подготовки. При исследовании органов малого таза у женщин наиболее показательным будет УЗИ, проведенное в первые 7−10 дней менструального цикла. Это актуально для исследования матки и придатков.

В чем преимущества УЗИ?

— О безболезненности и безопасности я уже говорила. Другое преимущество — возможность выявить заболевание на ранних стадиях. Благодаря этому пациенту будет поставлен точный диагноз и назначено грамотное лечение, которое исключит развитие болезни и осложнений. Также с помощью УЗИ уточняется диагноз. Современное оборудование дает качественное изображение, позволяющее сделать вывод о тех или иных изменениях. УЗИ демонстрирует и оценку результатов лечения: проводя исследование в процессе лечения, вы сможете узнать, насколько эффективно и успешно идет выздоровление.

Какие обследования нужно делать ежегодно?

Помимо УЗИ, человек должен каждый год проходить следующие исследования:

проверка зрения;

проверка слуха;

маммограмма (для женщин);

осмотр кожи;

биохимический анализ крови с определением общего холестерина и его фракций;

общий анализ крови;

общий анализ мочи.

Эти исследования позволяют выявить ранние стадии сердечно-сосудистых, почечных заболеваний, сахарного диабета и их факторы риска, когда ещё несложно справиться с болезнями и предупредить страшные осложнения: инсульт, инфаркт, хроническую почечную недостаточность.

После 40−45 лет к этому списку нужно добавить:

мужчинам — определение концентрации в крови простат-специфического антигена (ПСА);

женщинам — маммография и осмотр гинеколога с пальпацией молочных желёз.

После 50 лет необходимо раз в три года делать гастро­скопию и колоноскопию, ежегодно — ЭКГ.

При появлении болей немедленно обратитесь к врачу.