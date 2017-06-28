Мужское здоровье: сохранить и укрепить

Представители сильного пола не привыкли жаловаться на здоровье, однако это – большая ошибка. Каждый мужчина должен внимательно следить за состоянием своего организма!

О мужском бесплодии

Врач-уролог Леонид Ходневич и уролог-андролог Сергей Королев рассказали о том, как справиться с этой проблемой раз и навсегда.

Леонид Ходневич Сергей Королев

– Леонид Васильевич, как диагностируют мужское бесплодие?

– Сначала врач проводит опрос и осмотр пациента и с целью выявления причины заболевания назначает спермограмму. Анализ следует повторить 2-3 раза. Если же обследование по поводу бесплодия проходят и мужчина, и женщина, то лучше проводить его в одной клинике, чтобы врачи могли точнее установить причину бесплодия в паре и назначить правильное лечение.

– Какие методы лечения мужского бесплодия существуют?

– Эффективное лечение мужского бесплодия, в зависимости от вызвавших его причин, подразумевает несколько этапов. В первую очередь, врачи рекомендуют исключить влияние вредных факторов: высоких и низких температур, излучения, курения, алкоголя.

При выявлении инфекции назначают антибактериальные средства для подавления возбудителя, а затем – иммуномодулирующие препараты и поливитамины для восстановления иммунитета.

При воспалительных процессах показаны НПВС (нестероидные противовоспалительные средства), физиотерапия, иммуностимуляторы.

Оперативное вмешательство проводится при варикоцеле или обтурации (нарушении проходимости канальцев).

Еще один метод – инсеминация. К ней прибегают при иммунологической форме бесплодия. Сперму партнера или донора вводят специальной пипеткой внутрь матки. За счет этого исключается контакт сперматозоидов с шеечной слизью.

– Сергей Владимирович, когда мужчине нужно обращаться к врачу-урологу?

– При отсутствии беременности у семейной пары после года постоянных попыток не следует терять времени, ожидая у моря погоды. Чем раньше начать обследование и лечение, тем больше шансов стать родителями, поэтому – не медлите! Современная медицина способна подарить радость быть родителями даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях.

Раз в год – к урологу

Врач-уролог Дмитрий Зданов­ский настаивает: каждый мужчина после 45 лет должен регулярно обследоваться у уролога. Он также рассказал, какие заболевания помогает выявить такой осмотр.

Дмитрий Здановский

– Дмитрий Григорьевич, как мужчина может предотвратить развитие урологических заболеваний?

– Возможно, это прозвучит банально, но здоровый образ жизни играет ключевую роль в предотвращении любых заболеваний, в том числе – урологических. Рекомендую мужчинам исключить курение и ограничить употребление алкоголя. Также советую обратить внимание на образ жизни: уделяйте больше времени физической активности, различным видам спорта. Рекомендую также урегулировать количество употребляемой воды, ориентируясь на общепризнанную норму – 1,5 литра жидкости в сутки. Пейте больше чистой, негазированной воды.

– Какие симптомы сигнализируют мужчине о том, что пора обратиться к врачу?

– Это сыпь, покраснения, болезненность или кровь при мочеиспускании, затрудненное мочеиспускание, боль в процессе полового акта, быстрая утомляемость, слабость. Дело в том, что эти симптомы могут проявляться не сразу. Соответственно, человек не поймет самостоятельно, что болен. Для этого я настоятельно рекомендую посещать врача-уролога хотя бы раз в год: после обследования доктор составит полную картину вашего здоровья и выявит проблемы.

– Аденома простаты – одно из самых часто встречаемых урологических заболеваний среди мужчин. Как оно лечится?

– Способ лечения зависит от стадии заболевания. Если врач обнаружил его на ранней стадии, можно обойтись медикаментозным лечением. При более серьезных проблемах необходимо хирургическое вмешательство. Однако не стоит пугаться: сейчас врачи проводят лапароскопические операции с минимальной степенью травматизации. Уже через несколько дней после их проведения пациенты выписываются из медучреждения.