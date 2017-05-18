Женское здоровье требует заботы

Хронический стресс, нерациональное питание, плохая экология — эти и другие факторы негативно влияют на организм женщины. Тульские врачи знают, как сохранить женское здоровье, и делятся профессиональными секретами с читателями «Слободы».

Раз в год — к гинекологу!

Правило первое: посещать гинеколога не реже чем раз в год. Это позволит вовремя выявить заболевания и предотвратить их развитие. Визит к специалисту хорош и в профилактических целях. На этом настаивает врач-гинеколог Наталья Гусева.

— Эрозия шейки матки — один из самых распространенных диагнозов. Многие женщины оставляют его без внимания и спокойно живут своей жизнью, не обращая внимания на симптомы. К чему это может привести в дальнейшем?

Дело в том, что эрозия шейки матки (а точнее, эктопия) у молодых женщин может быть нормальным явлением. В таком случае лечение не требуется. Однако оно необходимо, когда речь идет об инфицировании шейки матки вирусами папилломы человека (онкогенными штаммами). На этом фоне велика вероятность развития более серьезных изменений — дисплазии. Она может протекать как в легкой (бессимптомно), так и в тяжелой форме, вплоть до образования злокачественной эрозии. Лечить эрозию или нет, может решить только врач-гинеколог. Вот почему так важно регулярно посещать этого специалиста.

— Какой метод контрацепции самый надежный и безопасный для здоровья?

— Конечно, это барьерный метод (презервативы). Широкий выбор фармацевтической промышленности позволяет врачу подобрать препарат каждой женщине исходя из особенностей ее организма. Что касается гормональных препаратов, начинать их прием самостоятельно не рекомендую: для начала врач должен изучить их совместимость с вашим организмом.

— Какой перерыв Вы рекомендуете делать между беременностями?

— Оптимальный перерыв — 2−3 года. За это время женский организм успевает восстановиться и подготовиться к вынашиванию ребенка.

Отекают ноги? Есть решение!

Лето — настоящее испытание для женских ног. Отеки, мозоли и другие неприятности, казалось бы, неизбежны в жаркую погоду. Но врач хирург-флеболог Роман Кузнецов уверен: при правильном подходе от этих проблем можно избавиться.

— Почему летом ноги отекают больше, чем в другое время года, и какими способами с этим бороться?

— Есть несколько причин. В жаркий период люди употребляют больше жидкости. Переизбыток жидкости откладывается в мягких тканях, как результат — отечность. Другая причина — тесная обувь, обувь на каблуках или танкетках. Она провоцирует деформацию стопы, нарушает кровообращение, способствуя возникновению отека. Третья причина — большая нагрузка на ноги в летний период. Многие женщины работают на дачах и, обрабатывая огороды, проводят много времени в одной позе. При этом кровообращение в ногах выходит из нормы и возникает водный дисбаланс. Появляются отеки.

Если отечность ног беспокоит вас лишь изредка, по извест­ной вам причине, есть эффективные способы избавиться от нее. Хорошо помогают теплые ванночки с морской солью. Также рекомендую проводить легкий самомассаж: по направлению лимфотока делайте руками движения снизу к верху ноги — так, как будто «отгоняете» жидкость. Спать лучше, положив валик под нижние конечности: ноги должны находиться выше головы. К утру от отечности не останется и следа.

Если же отечность приобретает хроническую форму, необходимо обратиться к врачу. Он установит причину и порекомендует, как устранить проблему.

— Женщины сталкиваются и с другой проблемой — варикоз вен. Как с ней справиться?

— При обнаружении симптомов варикоза первым делом нужно посетить врача-флеболога. Современная качественная диагностика обязательно включает в себя ультразвуковое исследование венозной системы нижних конечностей. Опираясь на данные УЗИ, врач подберет для вас оптимальный способ лечения — эхо-контролируемую склеротерапию магистральных вен, микросклеротерапию, эндовенозную лазерную облитерацию (ЭВЛО), компрессионную терапию. Все они эффективно справляются с варикозом.