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Болит голова? Проверьте сосуды!

Болит голова? Проверьте сосуды!

Пациентам, которых часто беспокоят головные боли, ухудшение памяти, признаки варикоза, врач может назначить ультразвуковую допплерографию. Что покажет это исследование и как оно проходит, рассказывают врачи УЗ-диагностики многопрофильных медицинских центров.

— Для чего применяется ультразвуковая допплерография?

— Ультразвуковая допплерография, или сокращенно УЗДГ, является эффективным методом обследования, дающим информацию о состоянии, анатомических особенностях и проходимости вен и артерий кровеносной системы. Вовремя проведенное обследование сосудов позволяет обнаружить предрасполагающие факторы для развития нарушений кровообращения.

Допплерография головы и шеи позволяет выявить предрасположенность к развитию острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, составить план лечения или профилактических мероприятий.

— При каких заболеваниях стоит сделать УЗДГ?

— Показаниями к допплеро­графии головы и шеи в первую очередь является наличие патологии: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклеротический процесс, а также возраст старше сорока лет, в котором данные патологии чаще всего встречаются. Жалобы на боли и тяжесть в голове, головокружение, неустойчивость при ходьбе также могут явиться поводом для обращения к данному методу диагностики.

Хотелось бы обратиться ко всем читателям: постоянные головные боли могут быть вызваны сосудистыми нарушениями. Не затягивайте с обращением к врачу, если страдаете ими сами или ваши близкие! Вовремя проведенная УЗДГ сосудов головы и шеи может указать на причину головных болей и предотвратить развитие заболеваний сосудов, ведущих к инвалидности!

— О чем расскажут врачу результаты ультразвуковой допплерографии головы и шеи?

— Полученные данные выдаются на руки пациенту с расшифровкой врача, с рекомендациями или направлением к профильному специалисту (невролог, кардиолог, флеболог, онколог), который и поставит окончательный диагноз и назначит лечение.

Узкий специалист может узнать из результатов УЗДГ:

  • количественные показатели скорости кровотока,
  • наличие и количество сужений артерий и их опасности,
  • о тромбах и атеросклеротических бляшках в сосудах головы и шеи,
  • о повышении внутричерепного давления, ангиоспазмах,
  • о наличии аневризм в сосудах.

— В чем преимущества данной методики?

— Ультразвуковая допплеро­графия головы и шеи достаточно информативна и может использоваться в качестве самостоятельного исследования или служить дополнением к МРТ или электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Наши медицинские центры оснащены универсальными, мощными и технологичными ультразвуковыми сканерами, которые обеспечивают высокое качество изображения и расширенные возможности обработки данных.

УЗДГ головы и шеи можно пройти как по направлению варча, так и без него.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 13:00 0
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