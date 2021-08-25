Марина Жутенкова: «Минус 17,4 кг! Сегодня о еде, тренировках и 21 дне для новых привычек!»

Хорошая новость: плато пробито, вес снижается.

Плохая новость: осознала, что на осень и зиму у меня уже нет верхней одежды и меня ждут траты-траты.

«Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»

Цифры на весах стали изменяться стабильно в одну сторону — в сторону уменьшения. За неделю ушло 2 кг. После длительного плато это событие воспринимается как праздник. Вес на сегодня 81 кг. (стартовый — 98,4 кг.).

Наступил период проверки на прочность: тренер уехала на две недели в отпуск, никакого контроля еды со стороны, советов и поддержки. Отправляемся в свободное плаванье. Тренировки сместились по дням и во времени, соответственно и время приёма пищи было подкорректировано под тренировки.



За время проекта Марина Жутенкова сбросила 17,4 кг (17,7% от веса). Сейчас Марина весит 81 кг.

О еде.

Я не фанат готовок, люблю простую пищу, не люблю ходить в рестораны, потому что я не могу там ничего выбрать, т.к. мне не нравятся многокомпонентные блюда и когда я визуально не могу понять, из чего и как это приготовлено.

Моё меню не разнообразно, ну как есть). Всегда предпочту просто мясо с солью и специями, нежели мясное блюдо, где будут и другие ингредиенты. То же касается и других блюд. Если салат, то это огурцы…))), ну максимум с помидором, редко — салат цезарь с курицей.

По-прежнему самым любимым продуктом остаётся картошка, дефицит калия мне не грозит — хах). Хлебобулочные изделия сошли на нет, остался только лаваш (мука+вода+соль) в составе пп шаурмы или с твёрдым сыром к чаю.

Со сладким проблем и не было. Я не люблю масло никакое, поэтому салаты тоже без масла, если готовлю пищу на сковороде, то тоже предпочитаю масло не добавлять. Из добавок регулярно сейчас пью омегу и витаминный комплекс.

Слышали про 21 день для новой привычки? — этого мало!!! Прошло почти пять месяцев! Пять месяцев, Карл!!!

Я только сейчас на днях поймала себя на мысли, что я автоматически кладу себе продукты в тарелку в правильном соотношении, и моё подсознание даже не пытается оттуда выкинуть мясо и положить больше гарнира. Надеюсь, это не временное явление)). Вечерами всё ещё иногда продолжаю бороться с желанием съесть всё равно чего.

Из оставшихся проблем по питанию не могу пока побороть соль, я сильно солю еду (так говорят, всё относительно). Но когда еда не посолена или недосолена — этот ватный картон жуётся только через слёзы.

О спорте.

Напомню, что в связи с появлением признаков перетренированности и застоем веса, я сократила тренировки до трех раз в неделю. Ну вроде организм отдохнул, вес начал уходить. Возвращаюсь к тренировкам пять раз в неделю, но делаю их более короткими по времени (45−60 минут) и более интенсивными.

С недавнего времени в «Лиге чемпионов» проходят групповые занятия Ки-бо (фитнес, основу которого составляют высокоинтенсивные, функциональные упражнения с элементами единоборств, направленные на развитие выносливости, силы, координации и активное жиросжигание), пришла пора мне и их посетить. НаКИБОшились в понедельник по полной, осталось понять, как выжить в этом свободном плаванье)).

Люблю спорт, люблю нагрузки. Расстраивает, когда что-то не получается, не люблю кардио, но без него никак. Больше нравятся упражнения, направленные на мышцы рук и спину. У меня нет цели загнать себя на тренировках (я прекрасно понимаю, как это сделать), но, уж поверьте мне, я тренируюсь в полную силу и с высокой интенсивностью и, тем не менее, благодаря генетике (или ещё чему) я быстро восстанавливаюсь и поэтому могу тренироваться чаще, не испытывая боль в мышцах.

О себе.

Придумала себе триаду на каждый день: для тела — для души — для семьи. Теперь ежедневно наполняю эти пункты. Оно может и раньше было, но, когда ты фиксируешь своё внимание на том, что это я сделала для … «по пунктам»… всем действиям придаётся большая (ударение на о) ценность и появляется желание делать это снова. Это не про всем надоевшее планирование, а про внимание к тому, что мы делаем на автомате, не придавая этому значения и не ценя это, про радость мелочам и хорошее настроение перед сном.

Всем хорошего настроения!