Лариса Барзенкова: «Минус 20 см в талии! Для меня я уже победитель!»

Я смотрю на себя «до» и «после» и вижу результат. Уже красиво смотрится кофточка, которую носила 7 лет назад, а это размер L на секундочку. Брюки могу давно надевать не расстегивая, но пока не спешу обновлять гардероб, знаю, что буду еще меньше и легче.

Очень сильно огорчает вес. Вспоминаю осень 2013 года, когда впервые увидела в зеркале незнакомого человека. Гормональная терапия жесточайшим образом прошлась по моей фигуре, мне еще повезло, девочки вообще прибавляли по 7 кг за месяц. Последствия невообразимы. Конечно, все люди разные, кого-то не касаются побочки и кто-то реагирует очень спокойно на такие вещи, но не я…

Мой очередной поход к врачу расставил все точки над «i». Мои анализы были более чем красноречивы.

Я смогу убрать объёмы, но не вес. Вернее есть два варианта:

Уберу вес — подорву здоровье, но смогу победить в конкурсе.

Буду корректировать здоровье — вряд ли светит победа.

И вот что я решила: я уже победитель! Я разобралась в причинах своего веса, я знаю, что я должна делать и знаю, что, следуя рекомендациям врача, у меня есть большой шанс через два месяца увидеть минус. И если минус будет, хоть какой, то я ПОБЕДИЛА!

Вес уже не вернется, а будет только снижаться! По объемам я впереди планеты всей, уже минус 20 см в талии. Это самый важный объем, поскольку измеряет висцеральный жир. Сейчас талия 89 см, а была 109 — цель — 80 см и меньше.

Вес стоит. Больше на него я внимания не обращаю, для меня этот показатель больше не имеет никакого значения!

Это еще не все! Врач запретила силовые и кардиотренировки, но рекомендовала занятия йогой, плавание, танцы.

Какие выводы:

Лишний вес бывает разным, если вы его наели — это одна история, а если нет, совсем другая.

Нужен всесторонний и индивидуальный подход к каждому человеку.

Надо ПЕРЕСТАТЬ ХУДЕТЬ! Необходимо корректировать свой образ жизни в сторону здорового и вес сам собой нормализуется. Главное не вес — главное здоровье. И на проект я пришла именно за здоровьем!

Если сложно перестраивать свой образ жизни, отказываться от любимой, но вредной еды, попробуйте убрать два любых продукта на три месяца. Я вас уверяю, что через три месяца вы сами не захотите их больше есть. И так дальше меняйте две привычки раз в три месяца. Вы себя не узнаете!

Вы себя не узнаете! Начните вести дневник питания и записывайте всю съеденную еду за день. При этом не надо себя ограничивать ни в чем, просто выработайте такую привычку, и вы не заметите, как будете питаться более правильно. Пусть ваша стройность к вам придет не сразу, но зато навсегда!

Если вы себя дисциплинировали как я, но результата нет — это повод обратиться к врачу, сдать анализы и вместе с грамотным специалистом решить именно вашу проблему!



С тренером клуба «Властелин» Денисом Азимовым.

Моя цель в проекте — ПЕРЕСТАТЬ ХУДЕТЬ! Выработать такой образ жизни, который бы сохранял и приумножал мое здоровье и энергию.

С удовольствием буду с вами делиться моими успехами на этом пути. Очень надеюсь быть полезной для своих читателей! Здоровья вам и вашим близким.