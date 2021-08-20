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«Я худею!»
Татьяна Медведева: «Заболела и позволила себе расслабиться… В итоге плюс 1,5 кг»

Татьяна Медведева: «Заболела и позволила себе расслабиться… В итоге плюс 1,5 кг»

Как дела? Как проводите последние недели лета? Я, честно говоря, в последнее время так себе) Настигла меня хворь и больше чем на неделю я выпала из жизни. Первые три дня вообще почти не двигалась.
Но сейчас, благо, уже вполне здорова и пытаюсь вернуться, казалось бы, в привычное русло. И это оказалось не так просто сделать!

За время болезни я, конечно, расслабилась, жалела себя и позволяла съесть лишнего, плюс никакой физической активности. По итогу набрала 1,5 кг) Я не расстроилась, это было вполне ожидаемо. А чего я хотела?)

Расстроило меня скорее то, что мне оказалось очень тяжело прийти в тот же ритм по питанию и снова начать тренироваться.

Начиная разминку, я пока что быстро устаю, организм, видимо, до конца ещё не пришёл в себя, да и отвык от нагрузок. Представляю, как тяжело будет в зале, будто в первый раз. Но я не отчаиваюсь.

Я начала принимать витамины и практически запихиваю в себя зелень и фрукты. На самом деле, лично мне это очень помогает и я себя чувствую себя гораздо лучше.
Хочется скорее полноценно вернуться на тропу похудения и снова видеть минус на весах. И рассказывать вам о достижениях, а не вот это всё)
Так что пожелайте мне удачи. Спасибо, что читаете!

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 18:04 +3
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