Ольга Антонова. Ода правильному питанию

Всем привет! В сегодняшнем блоге — ни грамма о килограммах. Статью хочу посвятить питанию: мыслям о еде и её значении в жизни стройнеющего человека. По крайней мере, в моей жизни.

Научится питаться по-новому, отводить правильную роль еде, привыкнуть к новому режиму приёма пищи — наука не из легких. Тем более что проект диктует свои чёткие временные рамки. Любая статья на тему «прививания» новой привычки начинается со слов: «вводите новую привычку постепенно». Разумно предположить, что сначала надо выработать новый режим питания. Недели две-три. Убедиться, что новый режим работает: хочется есть к каждому приёму пищи, для каждой трапезы находится место и время, а главное, что из гастрономической жизни ушло переедание. После отладки этого процесса можно приступать к корректировке самого питания: вводить новые продукты, учиться заменять неполезные блюда полезными, уменьшать количество быстрых углеводов и минимизировать животные жиры… Но, проект есть проект, и всё приходится делать сразу. Честно признаюсь: выходит не очень. Думаю, каждый сможет вспомнить ситуацию из личного опыта, когда пытаешься кучу важных и несовместимых дел выполнять одновременно. Вот так и я: то режим собьется, то жиров переберу, то углеводов, то слишком голодный день, то насыщенный, плотный, белковый… Гармонию и баланс пока не постигла, но я учусь и не бросаю начатое.

У меня есть любимый продукт, от которого мне до сих пор сложно отказаться: кофе с молоком. Я давно пью его без сахара, но я очень люблю молочный кофе. Причём главная трудность не в том, чтобы пить одну-две чашки в день (ограничивая количество), а чтобы наслаждение этим чудесным напитком приходилось на отдельный приём пищи. Вот так привычные «первое, второе и компот» становятся не одним пятнадцатиминутным обеденным перерывом, а тремя приёмами пищи с промежутком в два часа. И перейти на новые рельсы для меня действительно трудно.



Полезных продуктов много, но у каждого человека есть любимые и нелюбимые продукты, плюс индивидуальные особенности пищеварения. Поэтому круг подходящих продуктов значительно сужается.

Однако я очень люблю разнообразие в еде, а также люблю экспериментировать с готовкой. Иногда на свет рождаются любопытные рецепты и интересные блюда.



Я не могу есть яйца (ни вареные, ни жареные, ни в виде омлета), а также кисломолочные продукты. Поэтому я вспомнила о запеканке. Нежирный творог, немного кефира или ряженки, яйца и овсяные хлопья. Всё перемешать и запекать.

Изменяя пропорции ингредиентов, можно получать различные оттенки этого блюда. Больше творога — будет аналог чизкейка, больше кефира — запеканка будет очень нежной, воздушной. Также можно добавлять сухофрукты, но немного. Получается сытный, белковый завтрак, с минимумом жира и с клетчаткой.

Салаты — это отдельное поле для творчества и фантазии. Хочу удостоить внимания три рецепта. Салаты получаются полезными и низкокалорийными.

1. Берем маринованную морскую капусту («Салат Дальневосточный»), промываем от рассола, даём обтечь. Тем временем режем свежий огурец, немного репчатого лука и укроп. Смешиваем все вместе. Заправлять ничем не нужно. Прекрасно подходит в дополнение к варёной или запеченной куриной грудке.

2. Режем огурец, редис, капусту и лук. В зависимости от настроения, можете базовым продуктом сделать или огурец, или капусту. Заправляем смесью подсолнечного и льняного масел. С льняным маслом будьте осторожны, оно имеет горьковатый вкус. Если салат кажется пресным, его можно сбрызнуть лимонным соком.

3. Новое прочтение винегрета. Убираем из него картофель, соленые огурцы, зеленый горошек и квашеную капусту. Оставляем свеклу, морковь, лук, укроп и подсолнечное масло. Лук предварительно маринуем в лимонном соке. Свеклу и морковь режем примерно в равных пропорциях. Чтобы было чем похрустеть, можно порезать в салат свежее яблоко.



Хорошо, что дома мы можем позаботится о своем питании: сделать его правильным, полезным, сбалансированным. А потом приходят они: праздники, приглашения в гости или кафе. И становится не по себе. Потому что не известно какая еда там ждёт, будет ли возможность выбрать что-то полезное, смогу ли я отказаться от неполезных вкусностей.

Самый ужасный сценарий торжества: когда твоё питание становится центром всеобщего обсуждения.

Но не ходить в гости и на праздники — тоже не выход. Без положительных эмоций и ярких впечатлений риск «заедания» плохого настроения возрастает катастрофически.

Близится Новый год. В гастрономическом смысле - десятидневный праздник всеобщего обжорства и пьянства. Вот это будет испытание! Пока тренируюсь: принимаю гостей дома, хожу с мужем в кофейни. Не знаю, насколько полезен сэндвич с красной рыбой, но лучше пусть рядом с кофе будет он, чем кусок «Наполеона» или «Эстерхази».



P.S. За два месяца проекта моя талия стала стройнее на 12 сантиметров, а бёдра — на 9. При этом бедро каждой ноги стало изящнее на 5 сантиметров, а руки в плече — на 4.