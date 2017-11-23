Ольга Антонова. Ода правильному питанию
Научится питаться по-новому, отводить правильную роль еде, привыкнуть к новому режиму приёма пищи — наука не из легких. Тем более что проект диктует свои чёткие временные рамки. Любая статья на тему «прививания» новой привычки начинается со слов: «вводите новую привычку постепенно». Разумно предположить, что сначала надо выработать новый режим питания. Недели две-три.
Убедиться, что новый режим работает: хочется есть к каждому приёму пищи, для каждой трапезы находится место и время, а главное, что из гастрономической жизни ушло переедание.
После отладки этого процесса можно приступать к корректировке самого питания: вводить новые продукты, учиться заменять неполезные блюда полезными, уменьшать количество быстрых углеводов и минимизировать животные жиры… Но, проект есть проект, и всё приходится делать сразу. Честно признаюсь: выходит не очень.
Думаю, каждый сможет вспомнить ситуацию из личного опыта, когда пытаешься кучу важных и несовместимых дел выполнять одновременно. Вот так и я: то режим собьется, то жиров переберу, то углеводов, то слишком голодный день, то насыщенный, плотный, белковый… Гармонию и баланс пока не постигла, но я учусь и не бросаю начатое.
Полезных продуктов много, но у каждого человека есть любимые и нелюбимые продукты, плюс индивидуальные особенности пищеварения. Поэтому круг подходящих продуктов значительно сужается.
Однако я очень люблю разнообразие в еде, а также люблю экспериментировать с готовкой. Иногда на свет рождаются любопытные рецепты и интересные блюда.
Я не могу есть яйца (ни вареные, ни жареные, ни в виде омлета), а также кисломолочные продукты. Поэтому я вспомнила о запеканке. Нежирный творог, немного кефира или ряженки, яйца и овсяные хлопья. Всё перемешать и запекать.
Салаты — это отдельное поле для творчества и фантазии. Хочу удостоить внимания три рецепта. Салаты получаются полезными и низкокалорийными.
1. Берем маринованную морскую капусту («Салат Дальневосточный»), промываем от рассола, даём обтечь. Тем временем режем свежий огурец, немного репчатого лука и укроп. Смешиваем все вместе. Заправлять ничем не нужно. Прекрасно подходит в дополнение к варёной или запеченной куриной грудке.
Хорошо, что дома мы можем позаботится о своем питании: сделать его правильным, полезным, сбалансированным. А потом приходят они: праздники, приглашения в гости или кафе. И становится не по себе. Потому что не известно какая еда там ждёт, будет ли возможность выбрать что-то полезное, смогу ли я отказаться от неполезных вкусностей.
Самый ужасный сценарий торжества: когда твоё питание становится центром всеобщего обсуждения.
Близится Новый год. В гастрономическом смысле - десятидневный праздник всеобщего обжорства и пьянства. Вот это будет испытание! Пока тренируюсь: принимаю гостей дома, хожу с мужем в кофейни. Не знаю, насколько полезен сэндвич с красной рыбой, но лучше пусть рядом с кофе будет он, чем кусок «Наполеона» или «Эстерхази».
P.S. За два месяца проекта моя талия стала стройнее на 12 сантиметров, а бёдра — на 9. При этом бедро каждой ноги стало изящнее на 5 сантиметров, а руки в плече — на 4.