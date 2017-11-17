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«Я худею!»
Людмила Антошечкина: Минус 13 кг!

Людмила Антошечкина: Минус 13 кг!

Добрый день! Пока вес встал, но это нормально, так как организму нужно привыкнуть к тому, что он стал «легче». Так говорит моя подруга с медицинским образованием. Рано или поздно каждая худеющая с этим сталкивается. Это происходит, потому что в начале пути очень легко уходит лишний вес (вода, «новый жир», то, что не успело сильно отложиться).

Главное, не паниковать и сильно не расстраиваться, если с утра весы показали не ожидаемый минус, а плюс. Не нервничать - все через это проходят. Нет такого человека, у которого вес будет уходить ежечастно, так просто не бывает. Он может стоять и день, и два, а то и неделю — это норма, организм перестраиваться на полегчавшую версию себя.

Как я с этим борюсь? Устраиваю себе разгрузочный день, изменяю время приёма пищи, отходя от привычного на час.

И уже неделю как чередую калорийность: день увеличиваю, день уменьшаю. Изменила чуть продукты питания, содержащие в себе белок: отказалась пока от курицы и рыбы, перешла на говядину.

Ушли объемы, что сказалось на моём гардеробе. Я его пока не сильно обновляю, только самое необходимое. Но очень хочется накупить новой одежды.

Уже все замечают, что я похудела, и делают кучу комплиментов. Также дают советы по этому поводу и спрашивают, как у меня хватает сил на ежедневные тренировки. Огромную поддержку мне оказывают мои сестры, которые всегда со мной в любых начинания, будь это хоть лепка из полимерной глины или школа туризма. Теперь с младшей сестрой взялись за правильное питание.


Людмила Антошечкина vs Елена Шнаревич, велнес-центр N-Ergo.

Сейчас я если не успеваю по каким-либо причинам на групповые занятие, то самостоятельно делаю дома комплекс упражнений. Настроение поднимается от каждого скинутого килограмма или ушедшего сантиметра. Ведь это значит, что процесс идет, и скоро я снова стану стройной!

От редакции. Вес Людмилы Антошечкиной 90 кг, это минус 12,6% от общей массы. Хороший результат, только вперед, Люда!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:29 +5
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