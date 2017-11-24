Елена Шнаревич: На шпагат еще не сажусь, но стремлюсь к этому!

Всем физкульт-привет! Пришло время очередного блога и я, наверное, возьму пример с Ольги и поделюсь с вами несколькими рецептами своего питания.



1. Рулет из лаваша (иногда себя балую)). Трём на терке сыр адыгейский, режим помидор, красный лук и зелень, можно добавить куриную грудку, всё перемешиваем и заворачиваем в лаваш.



2. Маффины из куриной грудки. Измельчаем куриную грудку с луком до состояния фарша и выкладываем в форму (я использую силиконовые для кексиков) так, чтобы середина осталось пустой. В пустое пространство кладём резаный помидор и заливаем яйцом. Ставим в духовку минут на 10−15 и завтрак готов)).



3. Яблочный пирог с овсяными хлопьями. Три яйца, 1 столовая ложка меда, 50 г овсяных хлопьев, 100 г творога, 1 ст. л. изюма, 2 яблока. Всё взбиваем, яблоки режем и выкладываем на противень, заливаем всё взбитой массой и отправляем в духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.

Теперь о себе. Я поменяла ник и я больше не пельмень)). Объёмы уходят очень медленно, так же, как и килограммы, но уходят, и это радует! К моим тренировкам добавился бассейн (и этому я безгранично рада). Правда, нечасто могу в него попасть из-за нехватки времени, но по возможности посещаю. Как-то сходила на аквааэробику.

Не ожидала, что мне понравится, но это реально весёлое и полезное занятие! Я в восторге и планирую сходить ещё. Сейчас осваиваю новое для себя групповое занятие TRX. Врать не буду, даётся оно мне тяжко, но я не отчаиваюсь и пытаюсь снова и снова! Так же начала ходить на стрейч, так как считаю, что пластика тоже нужна. На шпагат, конечно, пока не сажусь, но стремлюсь к этому.

Гардероб мой можно менять целиком)) Мне велико абсолютно всё, и это радует)) Все мои труды не напрасны!

За 2 месяца мои объёмы уменьшились:

В груди на 10 см. (102−112)

В талии на 17 см. (94−111)

В бёдрах на 10 см (104−114)

В руках на 6 см (32−38).

Понимаю, что до стройности и изящности ещё пахать и пахать, но как говорится, «даже немножечко, хоть чайная ложечка, это уже хорошо»! Вот и будем понемножечку и не спеша добиваться цели.

Спасибо всем, кто меня поддерживает! Вы придаёте мне силы и уверенности!!!