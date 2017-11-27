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«Я худею!»
Елена Парамонова: Полностью отказалась от газировки, выпечки и семечек!

Елена Парамонова: Полностью отказалась от газировки, выпечки и семечек!

Всем привет. Пришло время нового блога. Этот блог я тоже посвящу питанию. Рецептов у меня грандиозных нет. Все банально просто. Я написала питание одного дня. Рацион каждый день разный, полезный и уже, как выяснилось, очень вкусный.

Завтрак: геркулес сваренный на воде без соли и сахара, с добавлением кураги или тыквы. Чай без сахара с 1 клюквенным хлебцем.

Перекус: мягкий творог 5% или 0%

Обед: овощной суп или гречка с курицей, куриной котлетой приготовленной на пару.
Перекус: салат из капусты или свежих овощей.

Ужин: рыба, тушёная с морковкой и луком. За 3 часа до сна выпиваю стакан кефира 0% с сухой клетчаткой.

Ругаю себя, потому что не делала этого раньше. Самыми большими врагами для меня, были — газированная вода, выпечка и семечки. Теперь я их обхожу стороной. Говорят, что это все у нас в голове. Я всё переосмыслила и поняла, что мне это больше не нужно. А нужно все полезное.

Теперь о тренировках и чуточку о себе. Валерия Черкащенко из клуба «Властелин», куда я хожу заниматься, подобрала мне новый комплекс упражнений. Он сложнее, но более эффективный. Вес пока остановился, но это нормально для худеющих.

Иду мелено к своей цели. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает. За ваши теплые слова в комментариях к моим блогам. Спасибо тем, кто дает советы, я к ним прислушиваюсь и делаю для себя выводы. В общем, всем огромное спасибо и до новых встреч.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:49 +13
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