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«Я худею!»
Елена Москалюк: Мой обед перестал состоять из трех блюд!

Елена Москалюк: Мой обед перестал состоять из трех блюд!

Снова здравствуйте! Раз уж девочки делятся своим меню, расскажу и я о своем. Так как стремлюсь к тому, чтобы правильное питание стало частью образа жизни, в крайности не кидаюсь.
 

Есть запрещенный список продуктов - и я о них забыла. Не ем мучное, в том числе хлеб и хлебцы, картофель, макароны и белый рис, сладости и соленья.
 
Утром ем каши из серых круп или омлет, или ячменный напиток с нежирным сыром.
 
Обед перестал состоять из трех блюд. Первое - из общей кастрюли (картофель вылавливаю - и в сторонку) или второе блюдо, состоящее из тушеных овощей, капусты, овощного салата, отварного мяса или рыбы.
 

На ужин, как правило, творог, ряженка или яйцо, иногда оставшийся с обеда кусочек мяса, или овощное рагу. Для меня важно не испытывать чувство голода, чтобы потом не съесть больше положенного.
 

Слежу не только за калорийностью съеденного, но и за объемом.
Платье, которое планировала надеть в новогоднюю ночь, мне уже впору!
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:47 +9
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