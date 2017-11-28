Елена Москалюк: Мой обед перестал состоять из трех блюд!

Снова здравствуйте! Раз уж девочки делятся своим меню, расскажу и я о своем. Так как стремлюсь к тому, чтобы правильное питание стало частью образа жизни, в крайности не кидаюсь.

Есть запрещенный список продуктов - и я о них забыла. Не ем мучное, в том числе хлеб и хлебцы, картофель, макароны и белый рис, сладости и соленья.

Утром ем каши из серых круп или омлет, или ячменный напиток с нежирным сыром.

Обед перестал состоять из трех блюд. Первое - из общей кастрюли (картофель вылавливаю - и в сторонку) или второе блюдо, состоящее из тушеных овощей, капусты, овощного салата, отварного мяса или рыбы.

На ужин, как правило, творог, ряженка или яйцо, иногда оставшийся с обеда кусочек мяса, или овощное рагу. Для меня важно не испытывать чувство голода, чтобы потом не съесть больше положенного.

Слежу не только за калорийностью съеденного, но и за объемом.