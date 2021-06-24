Парикмахер Оксана Герасименко: «Можно ли похудеть и сохранить красоту волос?»

Оксана Герасименко несколько раз принимала участие в нашем проекте «Похудей со «Слободой» и преображала наших финалисток — Татьяну Головатюк и Ирину Диканову. И сейчас Оксана снова с нами — именно она займется волосами и имиджем нашей новой победительницы.



Ирина Диканова и Оксана Герасименко.

Оксана Герасименко представляет вам свой блог, как худеть и сохранить красоту и здоровье волос:

— Всем привет! Меня зовут Оксана — я парикмахер с 18 летним стажем. Проработав столько лет с салоне красоты, я могу сказать точно, что тема похудения является одной из самых популярных в салоне и это правда!

Я видела много клиентов, которые худели, и как это сказывалось на их волосах.

Я помню одну девушку, которая похудела на 40 кг. Она была так одержима мечтой получить стройную фигуру, что сидела на очень строгой диете. Когда я увидела её через полгода, то не узнала — это была совсем другая девушка. Но что потрясло меня больше всего — шикарная грива «покинула» ее голову. Ее густые и длинные волосы стали такими редкими и тонкими.

Наш организм очень умный. Он знает, что волосы — это не жизненно важный орган. И, когда организм находится в стрессе, витамины и полезные элементы достаются волосам в последнюю очередь. Именно поэтому, видя пример многих клиентов, у которых так сильно испортились волосы после похудения, я сделала вывод, что диета диете рознь.

И если вы хотите сбросить лишние килограммы, ни в коем случае нельзя «сидеть» на очень строгих диетах.

Организм должен получать все полезные микроэлементы и вещества, чтобы вашим волосам тоже доставалось. Теперь я понимаю, что есть разница между строгой диетой и правильным питанием. И очень прошу вас: если вы «сидите» на диете, не забывайте о своих волосах и ногтях. Обязательно принимайте витамины и пользуйтесь косметикой, которая может вам помочь.

На сегодняшний день бренд Nioxin считается одним из лучших профессиональных брендов, который помогает людям вернуть былую густоту волос. Так же можно проделать курс салонных процедур «Счастье для волос» от японского бренда Lebel. Я видела и знаю о чудесной силе этой косметики и этих процедур.

Так же не стоит забывать об очищении кожи. Популярность процедуры «Пилинг кожи головы» набирает обороты. И если у вас нет возможности делать ее в салоне, то можно найти бренды, которые выпускают продукты и для домашнего использования.

Подведём итог:

Принимаем витамины

Используем систему Nioxin

Делаем процедуры для питания и укрепления волос

Регулярно очищаем кожу голову

Но если у вас начались проблемы с выпадением волос, то стоит обратиться к грамотному врачу — трихологу. Милые девушки, помните, что волосы — это наше украшение! И красота вашей причёски всегда будет зависеть от качества ваших волос. Я искренне желаю вам быть стройными и чтобы ни один ваш волос не пострадал!!!