Лариса Барзенкова: «Дисциплина все еще не мой конек. Но я войду в свой ритм!»

Всем привет! Всю неделю, как белка в колесе. Выпускной сына и поступление в колледж. На выпускном была ведущей. Ребятам очень понравилось и это лучшая награда! В колледж поступили! Ураа! Мой сын — будущий юрист. Кому интересно, пишите в комментариях, расскажу, куда и какие условия. Всё, мы выдохнули. Теперь началось для нас настоящее лето с настоящими каникулами!

Ну, а теперь о главном. Отеки со мной. Все стало еще хуже. Возможно, жара, а может что-то еще.

Обследование еще до конца не прошла, так что с медицинской точки зрения, еще ничего не известно.

Вес не стоит, он скачет в течение суток +/-1−2 кг. Я уже даже внимания не обращаю. Ориентируюсь на одежду и объемы, а они очень вдохновляют. Всех интересует грудь)). С ней все нормально, она худеет медленнее, чем хотелось бы, форма пока не меняется, что радует.

Мой главный артефакт на этой неделе: я оценила значение минерала железа в нашем организме! И поняла, почему я так сильно устаю на тренировках, да и вообще. Если ферритин менее 40 нг/мл, это оочень плохо. А при физических нагрузках его значение должно быть 70 нг/мл, а лучше 100 нг/мл. А еще железо может поднять природный прогестерон, если его значение будет вес +70. Вот такая история.

А поднять его очень тяжело. Потому что железо нельзя принимать с другими витаминами и минералами, оно просто не усваивается. Принимать его можно только через 2 часа после ужина и за 2 часа до сна… Если железа достаточно, то никакой утомляемости не будет, прогестерон пойдет вверх и процесс похудения ускорится… И, что интересно, при нехватке этого минерала женщины чувствуют изменение вкусовых пристрастий, которые совсем не являются потребностями организма. Например, хочется сладкое, хотя организму напротив, необходимо, например, кислое и т. д.

Сегодняшний тренировочный процесс очень нравится. Увеличиваю диапазон своих групповых занятий. В спортзале я по-прежнему 3 раза в неделю. Купила себе новенькие легинсы.

Очень захотелось себя наградить за труды. С удовольствием увидела, что ноги у меня выглядят уже очень даже неплохо).

С питанием проблема, со всеми этими переживаниями и поступлениями, сдачами экзаменов и выпускными, я совсем забываю про еду. По калориям серьезный недобор. Ничего не лезет. Забываю внести питание в программу. Вредностей никаких не хочется, ни сладкого, ни соленого. Раздражает сама необходимость есть, и приготовление пищи тоже, так как это отнимает драгоценное время. Короче, дисциплина все еще не мой конек). Ну, теперь все позади и я войду в свой ритм. Всем позитива и отличного летнего настроения!