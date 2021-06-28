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«Я худею!»
Татьяна Медведева: «Я научилась сама себе улыбаться и недолго расстраиваться из-за неудач!»

Татьяна Медведева: «Я научилась сама себе улыбаться и недолго расстраиваться из-за неудач!»

Всем привет! Ну и жара… я не могу. Мне очень тяжело живётся в такую погоду. Хочется лечь и не двигаться, про активные тренировки вообще молчу) Зато каждым вечером с большим удовольствием выхожу на прогулку и наматываю несколько кругов, каждый выходной на водоеме как штык) Вода наитеплейшая, вылезать не хочется.

Я тут недавно сидела и рассуждала, как изменилась моя жизнь с начала проекта. И это даже не про сброшенные килограммы и уменьшившиеся объемы. Это, конечно, важно. Но я о другом. О том, как я теперь себя чувствую и что я поняла. Я теперь точно знаю, что обратно в то состояние не хочу! Непринятие себя, неосознанность ситуации — всё это загоняло меня в эмоциональный угол. Я так сильно расстраивалась в магазинах одежды, когда-то, что понравилось, не подходило. В зеркало даже смотреть не хотела! А утешала я своё горюшко известно чем: хорошо, что это была просто еда.

А теперь, сбросив 12 кг (и это кажется уже не так много, это даже не половина от того, что я хочу оставить позади), я осознала, что означает «полюбить себя», «поверить в себя». Возможно, не в полной мере, ещё не на все 100% я понимаю эти, казалось бы, простые слова. Но эта ниточка внутри незримо меняет мою жизнь.

Я обрела больше уверенности, стала сама себе улыбаться, хвалить себя за заслуги и недолго расстраиваться из-за неудач. Собираться и идти дальше. Оставила позади осуждения внешнего вида себя и других людей.

Нам всем нужна поддержка и главная наша опора — это мы сами.

Уважать себя, стараться давать себе самое лучшее и осознавать, что жизнь ускользает и нужно проживать каждую минуту) Ведь я у себя одна. Как и каждый — самый главный человек в своей жизни.
Спасибо, что читаете)))

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 14:22 +11
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