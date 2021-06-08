Маргарита Шелкова вышла в лидеры проекта

Вес на сегодня 82,4 кг!

Минус 10 килограмм – я считаю это отличный результат! Я вижу изменения своего тела, да и люди из моего окружения начали делать комплименты и подмечать, что я выгляжу стройнее. Это очень приятно, когда тебя поддерживают со стороны и положительно реагируют на все изменения, что с тобой происходят.

В прошлый раз я говорила, что тренировки должны измениться и мой тренер сдержал слово. Теперь я выполняю круговые тренировки с силовыми упражнениями. Некоторые мне знакомы, а какие-то я делала впервые, как например, имитация подтягиваний! Даже я смогла подтянуться, а это моя заветная мечта – научиться с легкостью подтягиваться! Сейчас расскажу, как же у меня получилось это сделать.



Маргарита Шелкова весит 82,4 кг (вес на начало проекта 93 кг), сбросила 11,3% от веса. Пока Маргарита - лидер проекта!

На этом тренажере, а называется он гравитрон, действует принцип старинных весов, таких, как в 90-е за прилавками магазинов были. Там еще с одной стороны ставили гирьки для уравновешивания, а с другой то, что нужно было взвесить. Если гирек было меньше, то вторая платформа опускалась. Соответственно, чтобы подняться на тренажере с противовесом – нужно подтянуться, но ты тянешь, получается, только разницу между своим весом и тем, что ты установил, помните про гирьки?)))) И чем больше разница, тем сложнее будет выполнять это упражнение. Надеюсь с его помощью я научусь наконец подтягиваться))))

Я тут на днях пока разбирала шкаф с верхней одеждой, чтобы убрать зимние и осенние куртки, с воодушевлением примерила те, что носила лет 5 назад, когда весила еще на 10 кг меньше… И скажу вам, что зимняя куртка, что пальто налезли «в облипочку» и застегнулись даже! Чувствуешь себя пингвином, конечно, из-за скованности движений, но меня порадовал сам факт того, что они уже застегиваются))) Этой осенью я точно смогу надеть это пальто без каких-либо усилий!

Я верю в свои силы и не отступлюсь от поставленной цели на следующие 2 месяца – преодолеть преграду в еще минус 10 кило!