Ирина Чикина: «Пусть не так быстро, как хотелось бы, но вес «ползёт» вниз»

Второй месяц проекта решил «прокатить» меня на качелях.

Вес летит то вверх, то вниз. Этот факт не может оставить меня равнодушной. Появляется раздражительность и злость. Но мы не из пугливых. Эмоции отодвигаются на второй план, и включается режим «кто кого». Динамика остаётся положительной. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но вес «ползёт» вниз. Бёдра в общей сложности стали меньше на 7 см. Вес уменьшился ещё на 1,6 кг. Сейчас мой вес 83,6 кг — это минус 6,6 кг с начала проекта!

Также совместно с тренером Петром Копаницей решено было немного снизить калорийность + добавить ещё 1 день в неделю кардио нагрузки и приобрести фитнес-браслет для контроля пульса и ежедневной активности.

Как писала чуть раньше Рита, на прошлой неделе мы сходили на растяжку. Мне очень понравилось. Мышцы на ногах «забились» за этот месяц, и им просто необходима помощь. Перерыв в тренировках дал о себе знать. Болезненные ощущения присутствовали на протяжении всего занятия. Так что теперь в пятницу буду тянуться.

Кстати, многие интересовались участницами прошлой «похудейки». В выходные с нами параллельно занимается Наталья Мельникова. Она продолжает поддерживать отличную физическую форму даже после завершения проекта.

Наши девчонки тоже не промах. Мы продолжаем делится своими успехами и эмоциями. Состав подобрался на редкость целеустремлённый. Это мотивирует ещё сильнее.

С нетерпением жду начала лета. Пётр обещал добавить больше силовых тренировок. А пока мы продолжаем работать на выносливость. Стоим в планке 6 подходов в режиме 45/15, отжимаемся, качаем пресс и активно приседаем.

Как всегда, благодарю Вас за слова поддержки. Увидимся через неделю.