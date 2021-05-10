блоги
блоги
Регистрация
«Я худею!»
Ирина Чикина: «Пусть не так быстро, как хотелось бы, но вес «ползёт» вниз»

Ирина Чикина: «Пусть не так быстро, как хотелось бы, но вес «ползёт» вниз»

Второй месяц проекта решил «прокатить» меня на качелях.
Вес летит то вверх, то вниз. Этот факт не может оставить меня равнодушной. Появляется раздражительность и злость. Но мы не из пугливых. Эмоции отодвигаются на второй план, и включается режим «кто кого». Динамика остаётся положительной. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но вес «ползёт» вниз. Бёдра в общей сложности стали меньше на 7 см. Вес уменьшился ещё на 1,6 кг. Сейчас мой вес 83,6 кг — это минус 6,6 кг с начала проекта!
 

Также совместно с тренером Петром Копаницей решено было немного снизить калорийность + добавить ещё 1 день в неделю кардио нагрузки и приобрести фитнес-браслет для контроля пульса и ежедневной активности.

Как писала чуть раньше Рита, на прошлой неделе мы сходили на растяжку. Мне очень понравилось. Мышцы на ногах «забились» за этот месяц, и им просто необходима помощь. Перерыв в тренировках дал о себе знать. Болезненные ощущения присутствовали на протяжении всего занятия. Так что теперь в пятницу буду тянуться.

Кстати, многие интересовались участницами прошлой «похудейки». В выходные с нами параллельно занимается Наталья Мельникова. Она продолжает поддерживать отличную физическую форму даже после завершения проекта.

Наши девчонки тоже не промах. Мы продолжаем делится своими успехами и эмоциями. Состав подобрался на редкость целеустремлённый. Это мотивирует ещё сильнее.

С нетерпением жду начала лета. Пётр обещал добавить больше силовых тренировок. А пока мы продолжаем работать на выносливость. Стоим в планке 6 подходов в режиме 45/15, отжимаемся, качаем пресс и активно приседаем.
Как всегда, благодарю Вас за слова поддержки. Увидимся через неделю.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 15:44 +8
Лариса Барзенкова: «Улыбаемся и машем… гирями в спортзале!»
Лариса Барзенкова: «Улыбаемся и машем… гирями в спортзале!»
Маргарита Шелкова: «Наконец-то психологический барьер пройден, и мой вес на сегодня уже 88 кг!»
Маргарита Шелкова: «Наконец-то психологический барьер пройден, и мой вес на сегодня уже 88 кг!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.