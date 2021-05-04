Маргарита Шелкова: «Наконец-то психологический барьер пройден, и мой вес на сегодня уже 88 кг!»

Из «печальки»:

На прошлой неделе тренер предложил сходить на стретчинг (растяжка) вместо нашей обычной тренировки… Это было занятие по статической растяжке, которая подразумевает фиксацию тела в одном положении в течение 15−30 секунд. Растяжка полезна сама по себе, ничего не хочу сказать, и регулярные тренировки помогают сделать суставы более подвижными, растянуть мышцы… Но при всех ее плюсах, вот лично мне там было скучно. И в моменты, когда тренер по растяжке говорила: «А теперь скользите вперед по коврику» — мой тяжелый скучающий вздох слышала, наверное, вся группа)))) По ходу это просто не моя тема. Мне больше нравится экшен (действие!) и для меня интереснее и веселее было бы выполнить силовую или высоко интервальную тренировку.

Из интересного:

Частенько тренировки мы заканчиваем на кардио-тренажере «лодка», и теперь я «плыву» на 5 уровне сложности 30 минут! Для сравнения, месяц назад 15 минут на 2 уровне сложности уже сильно выматывали.

Смешно получилось один раз. Когда так же на «лодке» плыли, на 13-й минуте я заметила, что сложность поднялась до 6 уровня, ну думаю ладно, не знаю, как так получилось, но давай проверим, на сколько меня хватит. Вроде нормально плыву себе на этой сложности, и на 28-й минуте включается 7-й уровень! И это я скажу вам, капец какой-то! Я еле добила эти последние 2 минуты… Руки, блин, отвалились под конец. Как потом сказал тренер, там скорей всего интервальный заплыв стоял, а я просто не заметила. Можно было конечно и понизить сложность до 5-го уровня, на котором я последнее время и плыву, но мне было интересно проверить свои силы и я горжусь, что я справилась!

Что хочу сказать: я заметила, что объемы уходят быстрее в нижней части тела, начиная с объема бедер, а вот в верхней не так все радужно, тоже есть минус, но не такой значительный. А хотелось бы в первую очередь убрать жир на животе, но ничего не поделаешь. Рим не за один день строился!

И, надеюсь, с дальнейшим соблюдением такого же ритма жизни, дело в этом плане пойдет быстрее))))