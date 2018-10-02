Наталья Мельникова: Огромный плюс занятий — полное «отключение» головы

В последний понедельник сентября был дан старт первого этапа конкурса и, как говорится, все дороги ведут в Рим, а у участниц они теперь ведут в спортзал. В фитнес-клубе #В ФОРМЕ познакомилась с инструктором. Это Петр Копаница — ответственный, внимательный, а самое главное, с чувством юмора, сделали фото на память.

Не откладывая в долгий ящик, осталась на пробную тренировку.

На следующий день было первое индивидуальное занятие с инструктором на определение наших физических возможностей. Индивидуальная тренировка дала свои плоды. Следующий день был тому подтверждением: болью отдавалось каждое движение в теле, ощущения в высшей степени «замечательные», как будто по тебе проехал грейдер.

Все последующие дни по физическим ощущениям были не лучше. С ужасом жду субботы — очередной индивидуальной тренировки.

Но огромный плюс занятий для меня — это полное «отключение» головы, ни одной беспокоящей за весь день мысли и переживаний.

Единственный минус во всей этой затее — времени стало катастрофически не хватать.

Ну вот и прошла субботняя тренировка. Горячий душ, правильный вкусный сытный ужин, прогулка и сон принесли свои результаты. Как ни странно, выжила и практически ничего не болит.



Рано проснулась, погода солнечная, позавтракала овсянкой на воде с мёдом и, пока город спит, подумываю пойти в зал.

Вес 98,4 кг, то есть пока минус 600 г.