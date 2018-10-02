блоги
блоги
Регистрация
«Я худею!»
Наталья Мельникова: Огромный плюс занятий — полное «отключение» головы

Наталья Мельникова: Огромный плюс занятий — полное «отключение» головы

В последний понедельник сентября был дан старт первого этапа конкурса и, как говорится, все дороги ведут в Рим, а у участниц они теперь ведут в спортзал. В фитнес-клубе #В ФОРМЕ познакомилась с инструктором. Это Петр Копаница — ответственный, внимательный, а самое главное, с чувством юмора, сделали фото на память.

Не откладывая в долгий ящик, осталась на пробную тренировку.

На следующий день было первое индивидуальное занятие с инструктором на определение наших физических возможностей. Индивидуальная тренировка дала свои плоды. Следующий день был тому подтверждением: болью отдавалось каждое движение в теле, ощущения в высшей степени «замечательные», как будто по тебе проехал грейдер.

Все последующие дни по физическим ощущениям были не лучше. С ужасом жду субботы — очередной индивидуальной тренировки.
Но огромный плюс занятий для меня — это полное «отключение» головы, ни одной беспокоящей за весь день мысли и переживаний.
Единственный минус во всей этой затее — времени стало катастрофически не хватать.

Ну вот и прошла субботняя тренировка. Горячий душ, правильный вкусный сытный ужин, прогулка и сон принесли свои результаты. Как ни странно, выжила и практически ничего не болит.

Рано проснулась, погода солнечная, позавтракала овсянкой на воде с мёдом и, пока город спит, подумываю пойти в зал.

Вес 98,4 кг, то есть пока минус 600 г.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:59 +6
Наши участницы готовы худеть!
Наши участницы готовы худеть!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.