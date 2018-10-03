Юлия Галактионова: С первой тренировки я «уползала», но так гордилась собой!

Всем привет! В первую очередь мне хочется выразить благодарность всем тем, кто за меня голосовал, спасибо MYSLO за возможность поучаствовать в этом проекте! Когда до меня дошло осознание, что я в проекте, я обрадовалась и одновременно испугалась. Все, милая моя, теперь никакие отговорки не помогут. Теперь хоть плачь, а на тренировку идти надо!

Я выбрала фитнес-клуб «Властелин» и ни капли не пожалела)

Когда я собирала сумку для первой тренировки, меня начал накрывать СТРАХ, начали стучать зубы и трястись руки!

И вот я стою уже на пороге фитнес-клуба, начала успокаиваться… Доброжелательный администратор встретила меня, мне оформили карту и я пошла тренироваться! Когда я спустилась к Борису, он встретил меня с улыбкой, и сказал: «У нас все получится», и тут страх отступил совсем.

Первая тренировка длилась около часа, и все это время я сопела, кряхтела, потела, краснела, но делала все упражнения, которые мне показывал тренер. Все было как будто не со мной, в каком то тумане.

В конце тренировки тренер выдал мне рекомендации по правильному питанию, и я пошла собираться домой. Если бы можно было посмотреть на меня в тот момент, когда я шла домой со стороны — я ползла как черепаха. Но как по мне — так я летела!!! У меня выросли крылья!!! Как же я гордилась собой!!!

Тренер меня предупредил, что потом мышцы будут болеть, я этого ожидала, но не настолько! Утром я сказала себе: «Господи, вчера мне было хорошо, ПЛОХО мне сегодня!» Мне хотелось закричать, чтобы кто-нибудь пришел и поднял меня с кровати, я не могла шевелиться.

Такое ощущение, что я спала в работающей бетономешалке — я могла шевелить только глазами. Так прошел мой первый день в тренажерном зале, и началась моя новая жизнь.

Сейчас после каждой тренировки боль становится все меньше, так же как и вес, он начал УХОДИТЬ!!! Меня поддерживают все: родные, друзья, коллеги, даже незнакомые мне люди стали писать, что будут болеть за меня и пожелали мне удачи. Спасибо вам ВСЕМ, ваша поддержка мне очень важна!

Всем участницам желаю успехов, и главное не сдаваться!!!

Вес 104 кг, минус 3 кг)