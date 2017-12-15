Елена Шнаревич: Я научилась есть, а не набивать желудок едой

Всем привет! Эмоции зашкаливают и радости нет предела, ведь за три месяца я изменилась и душой, и телом. Это замечают все. Сейчас я задаюсь вопросом: почему я позволила так себя запустить?

Теперь я встала на путь истинный и посмотрела на прошлое другими глазами. За время участия в проекте я многому научилась. Например, не просто набивать желудок едой до боли, а питаться правильно, с пользой для себя. Раньше я и подумать не могла, что можно есть и худеть, а оказалось, что это вполне реально.

Поначалу было очень тяжело отказаться от вкусных для меня блюд, например жареной картошки, булочек, колбасы. А сегодня я преспокойно без этого обхожусь. Я большой любитель рыбы, поэтому рыба у меня в рационе каждый день: либо запеченная в фольге, либо зажаренная в аэрогриле. Также на столе всегда овощи, среди них даже помидоры, которые я раньше не любила.

Стал меняться и мой гардероб, в нём появилась пара вещичек 48-го размера.

А ещё заметила, что мой муж на меня смотрит по-другому. И в этом взгляде я вижу уважение и восхищение. А не это ли главное для женщины?



Мои объемы: грудь 97 см (было 112), талия 79 см (было 111), бёдра 100 см (было 114).

От редакции. Елена Шнаревич (велнесс-центр N-ergo). Ее вес – 73,1 кг. Сбросила 20,9 кг, это 22,2% от веса.