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«Я худею!»
Людмила Антошечкина: Веду войну с собственными привычками

Людмила Антошечкина: Веду войну с собственными привычками

Привет) Вот мой очередной отчет об успехах и битве с лишнем весом. Рецепты правильного питания я писать в этом блоге не буду - их море в интернете, напишу поближе к Новому году вкусные.
Мой вес сейчас, как качели, то вверх - то вниз, то плюс - то минус. Я веду войну с собственными привычками и с зимней ленью, когда хочется закутаться в одеяла и махнуть на все рукой.

По прежнему с трудом встаю по утрам, так что теперь по выходным не бегу с утра в тренажёрный зал. Дома делаю гимнастику и завтракаю обычно кашей или омлетом, вкусно и полезно. Если на работе, то второй завтрак - это кефир или творог с клетчаткой, молочку ем только до 12 дня, потом метаболизм замедляется и даже некоторые полезные продукты идут не на пользу.

Основную часть воды выпиваю до 16.00, потом только чуть на тренировке, так как у меня начали появляться отеки, что для меня вообще-то не свойственно.

При покупки продуктов питания делаю выбор того или иного продукта, который более полезен для меня. Сейчас кроме привычного оливкового масла у меня есть кукурузное и льняное, клетчатка и отруби для завтраков, сбор фито-трав для чая, поддерживающих иммунитет в холодное время года.

Решила не только с помощью питания и физических нагрузок привести тело в хорошие состояние. Накупила кучу косметических средств: глину для домашнего обёртывания, крем-скраб антицеллюлитный, масло массажное, соль для ванны.

Хотя понимаю, что это все ерунда, но просто хочется сейчас себя побаловать.

Из серьезных процедур: начала ходить на душ Шарко. Еще я решила обновить гардероб если не кардинально, то хотя бы наполовину, а то носить уже совсем нечего. В поиске платья для Нового года уже присмотрела себе зимнюю куртку. После покупок подарков для близких, наверное, куплю.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:52 +4
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