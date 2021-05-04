Марина Жутенкова: «Мой ленивец ушел! А на весах минус 7 кг!»

Хорошая новость: вес 91 кг.

Плохая новость: тяжело видеть плюс на весах.

Ну вот и наступило время раздражительности и всеобъемлющего бесева. Организм бросил все силы на попытку вернуться к прежним условиям договора. Вес топчется на одном месте, постоянно хочется спать, обострился слух на мельчайшие раздражители, любое возражение или неуместный вопрос воспринимается как атака. В точке кипения дверь холодильника начинает работать как веер, благо там и взять то нечего, кроме огурцов. Внутренние диалоги ленивца и борца рождают новые истины:

— Ты когда-нибудь жалел, что не провёл тренировку и съел лишнего?

— Да, всегда.

— А жалел, о том, что сходил на тренировку и не позволил себе съесть лишнего?

— Нет, никогда.

— Ну выводы очевидны, не так ли, борец? Делай то, о чем никогда не пожалеем!

Пронзительный холодный ветер обдал в начале пути по дороге в тренажёрный зал, на полпути полил дождь, ну просто прекрасно как ужасно. В голове крутится строчка из песни «…у природы нет плохой погоды…», а душу согревают слова лучшего друга: «Холод — это хорошо, организм тратит энергию (калории) на согревание тела».

Ленивец расположился на лавочке в раздевалке и начал втыкать в одну точку, аккумулируя энергию ци, в поисках связи с космосом. Бойца долго ждать не пришлось, ленивец был оттеснён и плиты в составе грузового стека силового тренажёра приятно заклацали.

Стало легко, уже нет того напряжения в мышцах на последних разах — плюс плитка. Отлично!

Зал медленно пустеет, концентрация возрастает, дожать все подходы, не жалеть себя, не забывать про дыхание…

— Белки, белки, белки! Откуда же взять белки после тренировки. Мясо надоело, яйца уже были, творог — хм, лучше не вечером, фасоль — маловато, рыба — ну нет, четверг рыбный день пусть так и остаётся.

— Что за суета? — вмешался ленивец, — бутер с сыром и чайку с сахаром…

Салат айсберг заполняет дно тарелки, сверху 150 граммов куриного мяса, bon appétit. Грустно, пусто, спать.

— Пожалел?

— Нет. — и борец уснул.

Утро. Весы. — 1 кг.

— Всё не зря! Вот она — экзистенция жизни: наши поступки определяют нас, мы делаем свой выбор и несём за него ответственность.

— Оу, ну мне, похоже, пора уходить, свидимся как-нибудь? — и ленивец ушёл, оставив вопрос без ответа.

Скоро ли эта встреча, как знать. Не так уж он и плох, наверное. Может я его даже и приручу.

А сейчас зарядка!