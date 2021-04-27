Итоги за месяц: Татьяна Медведева – минус 7 кг

Вес 92 кг, минус 7% от изначального веса.

— Я удивлена, с какой легкостью правильное питание и спорт вошли в мою привычную жизнь. Я из тех людей, что всегда где-то на задворках разума думали: надо заняться спортом, менять питание, надо-надо, ну давай уже, ну сколько можно?! И где начинала, там обычно и заканчивала. Но не в этот раз.

Конечно, определенные условия заставляют думать и вести себя иначе. Попав в проект, я понимала, что просто так бросить и забить, как раньше, не выйдет. Но мне и не захотелось! Хотя сначала было много страхов: а вдруг будет эмоционально тяжело, вдруг я сорвусь, что же тогда делать?! Был миллион мелких страхов, и ни один не оправдался! Поддержка близких, новые знания и опыт быстро поставили меня на рельсы.

Этот проект дал мне возможность познакомиться с собой с новых сторон, получить более четкие очертания своего пути и понять, каким образом я буду по нему двигаться. Он помог мне еще больше поверить в себя, показав, что я могу, и что гораздо большее будет под силу.

Это большая работа — тренировки, сбалансированное питание с подсчетом КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы)… Я с интересом, радостью и благодарностью принимаю происходящее. А то, что в радость, делает нашу жизнь только лучше.

Я узнала, что довольно выносливая, гибкая — через несколько занятий почти села на шпагат. Что спорт — это не только про усталость, ноющие мышцы и потную обувь, как думала я. Это заряд энергией, позитивом, труд, который приносит много удовольствия. И ещё оказалось, что я могу спокойно жить без сахара и мучного!

За этот месяц я узнала море новой информации на марафоне у моего тренера Екатерины Егоровой. О питании, работе организма, влиянии различных продуктов и факторов на его работу, тренировках. Научилась дисциплине в питании, и теперь ежедневный подсчет КБЖУ не вызывает бурных эмоций — это уже вошло в полезную привычку. Тренер погоняла меня на групповых занятиях и научила правильной технике на индивидуальных.

А эмоции от первых ощутимых результатов — ни с чем не сравнить! Одежда стала свободнее, а улыбка шире. Так что верной дорогой иду, товарищи!