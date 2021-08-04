Маргарита Шелкова: «Минус 16,7 кг. Продолжаю тренировки»

Вес на сегодня 76,3 кг. Это минус 16,7 кг!

Как и обещала, рассказываю, зачем каталась в Белгород на прошлых выходных))))

Мы с командой первый раз принимали участие в Межрегиональном фестивале-состязании «Я — русский крестьянин», который прошел как раз в Белгороде! Было много разных соревновательных конкурсов по видам деятельности крестьян. Нужно было уметь косить, молотить, колоть дрова, замесить глину, слепить кирпичи и прочие интересности…

С учетом того, что мы с командой за неделю до фестиваля узнали, что будем в нем участвовать и, соответственно, особо времени на подготовку у нас не было, в общем командном зачете мы заняли 7-е место из 13, для первого раза неплохо)))) Было очень весело, соревнования действительно интересные и сложные, так как все нужно было делать на время.

Я, в свою очередь, участвовала в переносе воды коромыслом и заняла 5-е место из 13, оценивалось количество принесенной воды и скорость стирки рушника (полотенце из домотканого холста). Что самое смешное, воду я принесла быстрее соперницы, да еще и не пролив ни капли, но замешкалась со стиркой ((( А за ту единственную неделю до фестиваля мой тренер подсказал, как лучше нести коромысло, как будет легче и как не сорвать спину, что самое главное)))) Так что вот такие веселые выходные у меня были))))

А по очередной неделе тренировок особо ничего не поменялось, все так же стабильно хожу на тренировки)))) Может, следующая неделя будет какой-то запоминающейся…