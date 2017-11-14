Ольга Калугина: Минус 8 кг!

Здравствуйте! Вот и подходит к концу второй месяц проекта «Похудей со «Слободой!» На сегодняшний день в моей жизни очень многое изменилось. В первую очередь — отношение к себе. А также отношение к питанию, к своему телу.

Я пересмотрела свой рацион до проекта, во время него и поняла, что питалась исключительно «вкусной» пищей, но не полезной. А теперь я знаю, что полезная пища может быть вкусной — проверено мной.

Изменилось и отношение близких: они переживают, поддерживают и всячески мотивируют меня для достижения поставленной цели.

Также благодаря проекту я наконец-то прошла обследования у эндокринолога. У меня выявили повышенный сахар в крови. В принципе, это и объясняет, почему я раньше не смогла самостоятельно похудеть. Что бы я ни делала, результата это не приносило.

Но теперь, зная проблему и решая ее с помощью врача, я уверенно пойду дальше.

Тренировки в спортзале приносят удовлетворение. Особенно когда стрелка весов опускается все ниже и ниже. Похудение — это большой труд, это работа над собой, борьба за здоровье и красоту. И она того стоит.



Ольга со своей главной соперницей на первом этапе проекта Еленой Москалюк,

фитнес-центр «Лига чемпионов».

Вес уходит, старый гардероб — следом. Да, честно скажу, много вещей повыкидывала. Но покупать новые пока не спешу, так как объемы будут еще уменьшаться. Самое главное, что настроение на высшем уровне. И с этим настроем я готова идти до конца!

От редакции. Вес Ольги - 72 кг, девушка сбросила пока 8 кг (минус 10% от общей массы). Оля, поднажмите, мы в вас верим!