Елена Москалюк: Минус 8 кг!

Как же здорово, что я в проекте «Похудей со «Слободой»! Результат тренировок и диеты меня очень радует, хотя вес не уходит так быстро, как хотелось бы! Объем уходит быстрее, одежда стала велика, но покупать новую не хочу, ведь моя цель ещё не достигнута!

Достаю из шкафа вещички 50-го размера, которые когда-то носила и прибрала в надежде, что когда-нибудь похудею, и они мне станут впору. А вот вещи 56-го размера хранить точно не буду!

Мое стремление избавиться от лишнего веса поддерживает вся семья — сестра и младший сын присоединились к тренировкам, старший принес домой тренажер для укрепления пресса, ну, а мама готовит нам низкокалорийные обеды.



Ольга Калугина и Елена Москалюк, фитнес-центр «Лига чемпионов».

В начале было очень сложно с аэробными нагрузками, не знала с какой стороны подойти к эллипсоиду. Теперь всё получается и в конце тренировки такой прилив энергии!

А ещё такое ощущение, что с каждым потерянным килограммом возраст начал обратный отсчет.

Не мучает хондроз, боли в коленях, другие «прелести» жизни человека с избыточным весом и малоподвижным образом жизни. Надеюсь, что зима будет снежной и обязательно встану на лыжи!

От редакции. Вес Елены - 89,5 кг, она избавилась от 8 кг лишнего веса (минус 8,2% от общей массы). Елена присоединилась к нашему проекту позже других, а догонять всегда сложно. Желаем ей упорства, силы воли и отличного настроения!