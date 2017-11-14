Елена Шнаревич: Минус 17,3 кг!

Привет всем портальцам! Теперь можно смело сказать: два полных месяца занятий пролетели, но не бесследно, а оставив очень даже значимый след в моей жизни.

Что у меня изменилось за этот срок? Очень многое, начиная от образа жизни и заканчивая гардеробом!

Я по прежнему продолжаю заниматься в велнесc-центре N-ergo и очень этому рада. Этот клуб стал для меня чем-то особенным… Местом куда я иду с великим удовольствием!

Тренер Олеся Фомина стала для меня наставником, психологом и просто близким человеком. Несмотря на то, что наши занятия закончились, она продолжает мне помогать в борьбе с килограммами! Составляет мне индивидуальные программы занятий и помогает исправлять ошибки, если таковые случаются. Она чудесный человек и прекрасный тренер!

Заниматься стало легче, так как мышцы привыкли нагрузке, вес снизился. Я стала более подвижной и поворотливой. Также продолжаю ходить на групповые занятия: BEST fit, ZUMBA и ROLL & RELAX ну и конечно же на мой любимый эллипсоид.

Я распрощалась с сидячим образом жизни, и теперь всегда в движении! Это действительно здорово- ты чувствуешь лёгкость! Понимаю, что скинув ещё пару десятков кг, эти ощущения будут ещё прекраснее. У меня все впереди, и я выжму из себя по максимуму)). А пока больше пеших прогулок и меньше лежания на диване!



Елена Шнаревич со своей главной соперницей на первом этапе акции — Людой Антошечкиной.



Знакомые при встрече говорят комплименты. Как же это приятно! А еще задают много вопросов: тяжело ли заниматься, сложно ли соблюдать диету, как не сорваться, не залениться… Отвечаю всем: нет, это не тяжело!

Не надо морить себя голодом, есть сутками гречку и запивать кефиром. Нужно просто питаться сбалансированно, часто и по чуть-чуть. И тогда всё будет ОК!

Меня поддерживают все друзья и близкие, а это даёт дополнительный стимул к дальнейшим действиям.

Хочу сказать огромное спасибо любимой «Слободе» за прекрасный проект, который помогает мне меняться в лучшую сторону!

От редакции. Вес Елены Шнаревич — 76,7 кг, она сбросила 17,3 кг (18,4% от общего веса). На данный момент это лучший результат среди всех участниц. Лена, поздравляем и только вперед!