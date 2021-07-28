Лариса Барзенкова: «Возвращаюсь к тренировкам. В талии уже минус 19 см!»

Подведение итогов первого этапа конкурса Похудейки стало настоящим подарком. Хочу выразить благодарность организаторам проекта, фитнес-клубам, тренерам и, конечно, всем читателям Myslo. Без вас ничего этого не было бы!

Для нас, участников, этот конкурс - маленькая жизнь. Мы все здесь очень сдружились и, как это ни странно, но мы совсем не считаем друг друга конкурентами.

Настолько грамотно создан проект, что все участники в выигрыше! Ведь все мы в итоге получаем главное! Стройное тело!

Девочки-участницы! Спасибо вам огромное за поддержку, за вашу дружбу и ваши добрые слова в самые сложные периоды нашего конкурса! Я читала блоги предыдущих участников Похудейки, но ни в одном потоке, ни в одном блоге я не встретила такую дружбу как у нас! Вот главный артефакт этого проекта! Мы все изначально победительницы!

Что касается лично меня. Меня выписали, проведя всестороннее обследование. Не лечили и лечить не собирались и так со всеми, кто лежал со мной в палате, потому что цель ставилась лишь обследование. В больнице спасают жизни, а вот лечить должны врачи на местах. Теперь с этими анализами я пришла к своему врачу и уже разработан план лечения, которому я следую. Постепенно возвращаюсь к тренировкам в зале, пока с небольшой нагрузкой. Мне очень повезло с фитнес-клубом «Властелин», ведь как оказалось, там много моих друзей и знакомых. Не ожидала, что он настолько популярен. Очень соскучилась по всем.

Мой режим дня снова изменен. До 7.00 утра я пью 500 мл настолько сильно горячей воды, чтобы можно было пить ее маленькими глотками. К 9.00 уже виден результат. Жду комментариев и отзывов от тех, кто попробует это сделать, потому что лично меня результат настолько поразил, что хочется кричать об этом. Но, буду сохранять интригу. Жду ваших впечатлений. Необходимое условие, пить строго до 7.00! Свою норму белка я распределяю между завтраком и обедом, а ужин оставляю безбелковым (это рекомендация врача и касается она лишь меня). Результат: вес пошел вниз, пока медленно - сейчас 87,8, а вот объем талии уже минус 19 см. Я горжусь собой!

Прошло 4 месяца и я могу прорефлексировать.

- Процесс похудения - это не совсем "меньше ешь и больше двигайся". На пути к стройному телу приходится несколько раз пересматривать тактику своего пищевого и двигательного режима.

- Лишний вес, где ИМТ более 25 - это ожирение, болезнь, которую надо ЛЕЧИТЬ. Эта болезнь опасна последствиями и системным сбоем всего организма.

То есть, к похудению надо относиться как к процессу лечения. Здесь не обойтись без постоянных консультаций нутрициолога, диетолога, тренера и профильных врачей.



- Здоровье - это ряд привычек, которые не дают ни шанса появлению любой болезни.

Поэтому на проект я пришла с желанием выработать привычки, благодаря которым я больше никогда не буду худеть.

И вот еще один интересный факт!

Мужское похудение очень отличается от женского и прежде всего психологически. Ну, например, мужчине важно достижение результата, преодоление себя, победа над собой. Он легко настраивается на ограничения, дисциплину и режим, принимает решение и придерживается заданного плана. И, вуаля - результат есть, он победитель и искренне удивляется, почему женщина не может так сделать... И сразу вывод - потому что она ленивая, никчемная жируха.

У женщин гораздо все сложнее. Женщина другая, она циклична, эмоциональна. Ей все время просто необходимо что-то сладенькое. Потому что мозг женщины не отключаем, ему необходима глюкоза. Вот почему чем сильнее у женщины ограничения, тем сильнее и ярче будет срыв.

Поэтому женщину ограничивать нельзя. Сладкое может и должно быть, но! В определенное время и только полезное.

Здесь мотивация не потому что "нельзя", а потому что "хочу". Я рада, что живу без ограничений, но экспериментирую, и мне это интересно!

Теперь моя задача состоит не столько в том, чтобы похудеть, сколько в том, чтобы снова наладить работу своего организма. Отеки - это сигнал об интоксикации. Мне кажется, я сейчас настолько разобралась в теме отеков, что могу защитить диссертацию.

Призываю не поддаваться призывам рекламы, дисциплинировано читать состав продуктов, которые покупаете, а лучше готовить самим, наполняя приготовленную еду энергией любви, тепла и здоровья! Здоровья вам и вашей семье!