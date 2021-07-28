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«Я худею!»
Маргарита Шелкова: «Вес снижается! Бедра стали меньше на 10 см!»

Маргарита Шелкова: «Вес снижается! Бедра стали меньше на 10 см!»

Вес на сегодня 77,1 кг и все так же продолжает снижаться. Бедра уменьшились аж на 10 см и теперь при ходьбе (наконец-то!) ноги перестали тереться друг о дружку.  Спасибо моему тренеру клуба ВФорме и высокоинтервальным тренировкам за это))

Могу сказать точно, что присед я делаю увереннее, чем раньше. А вот упражнение «стул», когда ты сидишь на невидимом стуле, и пока таймер не прозвенел – ты не можешь с него встать… для ног это просто пытка!

И поэтому я предлагаю вашему вниманию ТОП 3 самых тяжких упражнений, по моему мнению:

1 – стул;

2 – планк-джек;

3 – бёрпи.

Самое жёсткое, когда в одной тренировке собираются все три, из зала потом просто выползаешь. И сколько бы ты ни занимался, к этим упражнениям, мне кажется, никогда не привыкнешь. Особенно, если постоянно увеличивать время и количество подходов…

Мои поездки продолжаются и на этих выходных я прокатилась до Белгорода – панорама города очень красивая. Жаль, что я галопом по Европам смогла его посмотреть, но надеюсь в следующий раз его удастся посмотреть не в таком темпе

Пока не буду говорить зачем я туда рванула (просили сохранить интригу) Скажу только, что это были насыщенные выходные и после них все тело ломит, но на следующей неделе ждите подробностей)))

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 09:20 +9
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