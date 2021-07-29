Татьяна Медведева: «Минус 16,5 кг есть. Впереди ещё минус 22!»

Всем привет! Мы вчетвером прошли дальше в проект — вы и так уже это знаете! Я так рада этому!!!

Теперь о моих делах) Вес постепенно уходит, в моей голове уже новая установка, что иначе уже и быть не может! Если раньше казалось, что скинуть даже 1 кг трудно и далеко от реальности — теперь всё совершенно по-другому!

Жара спала, и на днях я возвращаюсь в зал, а то так совсем разленюсь. Конечно, совсем без физических активностей я не сидела и каждые выходные плавала и выходила на долгие пешие прогулки.

Также ежедневно держим связь с тренером «Лиги чемпионов» Екатериной Егоровой — она следит за питанием, всегда подскажет и расскажет, если что-то не совсем верно. Замотивирует, если видит, что настрой падает — это очень важно, чтобы тебя поддерживали в твоём деле и направляли.

Так что работаем дальше) на данный момент меня уже покинули 16,5 кг. В идеале — впереди ещё 22 и это уже не кажется невозможным и чем-то страшно-непостижимым. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи!