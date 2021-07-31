Марина Жутенкова: «Очень хочу есть! Порции каши не хватает, а одно яйцо превратилось в три...»

Хорошая новость: я в проекте (вес 83,3 кг.).

Плохая новость: меня добрали.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

Спасибо организаторам проекта! Я всё ещё в нём) несмотря на условия, по которым я не должна была пройти дальше. Печально осознавать, что тебя добрали, но не сильно и печально)) – это удача, везение, провидение – хах, сама вселенная хочет, чтобы я продолжила! Это не так печально ещё и потому, что наши результаты с другими участницами очень близки. У нас разные режимы тренировок и питания, но результат есть у всех, хороший здоровый результат снижения веса – это лишний раз доказывает, что все мы разные – ищите свой путь и не сдавайтесь!

Что я получу от проекта во втором этапе:

- продолжу бесплатные тренировки в фитнес клубе Лига чемпионов;

- меня продолжит курировать тренер Екатерина Егорова (@ecotreena), т.к. она отличный тренер и ответственный человек, она и не собиралась нас бросать на полпути и доведёт нас до целевого веса, если мы сами только не натворим глупостей;

- регулярные блоги помогают рефлексировать;

- комментарии к блогам бывает содержат полезную информацию и смешную тоже;

- буду думать, что мой опыт и писанина кому-то помогут.

Короче, как ни крути, я в плюсе)

Продолжаю стоять на своём. Вес после дня кардиотренировок уходит в минус 500/600 грамм, на следующий день (день отдыха или силовых тренировок), возвращается почти тем же плюсом. Я так понимаю уходит вода, она же потом и возвращается. Несмотря на стабильный – хах) вес, вещи становятся просторнее, ну или они растянулись)). Месяц назад жим от груди был 40 кг. на максималках, вчера 55 кг., один раз, но всё-таки такие результаты радуют, когда нет результата на весах. Хочу отметить, что я не придерживаюсь какой-то специальной силовой программы по увеличению и наращиванию мышц, я просто регулярно (практически в одно и тоже время) провожу тренировки.

Читала и слышала много советов по тренировочному процессу, и как фундамент заложила себе в голову, что в тренировках важна регулярность: если я за 52 недели проведу 104 силовые и 156 кардио-тренировок, это просто не может оказаться пустой затеей без видимых результатов.

Продолжаю пробовать всё новое, вот дошли с тренером и до тренировки на нестабильных поверхностях. Говорят такие тренировки развивают координацию и баланс, ну насмешили они точно). Помимо смеха, с первой минуты я почувствовала, как все мышцы, особенно мышцы кора, даже самые мельчайшие, о наличии которых у меня я даже и не подозревала, напряглись в одном порыве и не расслаблялись, пока я не сошла с платформы. Не расслаблялся и мозг, нервные импульсы мозг-мышцы-мозг посылались с максимальной частотой, постоянно подстраиваясь под нестабильную поверхность. Делать те же упражнение в стабильных условиях гораздо проще. Было весело, интересно и не так легко, как казалось на первый взгляд.

Тут подумалось, а сколько вообще видов спорта существует, я не про олимпийские виды спорта, а более масштабно сколько спортивных игр, занятий – возможно ли их все перечесть и попробовать. Желание длиною на жизнь, а то и больше. Пожалуй, изучу этот вопрос, интересно.

При всём моём бодром настрое и порыве тренироваться, вместе с торможением в сбросе веса тренер начала замечать у меня признаки перетренированности, поэтому на август мы оставляем только 3 тренировки в неделю и немного корректируем питание. Видимо, начался тяжёлый период. Насколько легко мне было в начале сразу войти в правильное питание, настолько сейчас я хочу есть! Порции каши с мясом, которую я еле доедала, сейчас мне не хватает, одно яйцо легко превратилось в три. Часто думаю о еде вечером и стараюсь заснуть пораньше, чтобы поесть утром. Ещё использую воду: захотела поесть – попей, и так до трёх раз, потом уже надо что-то съесть. Орехи не спасают). Тут ещё злую шутку играет психология: за ночь у меня уходит 400-500 гр., поэтому зная утренний вес и вечерний я достаточно точно могу предугадать свой вес на следующий день, и когда вечером вес больше утреннего почти на кило, тут уже явно будет плюс и после такого бывает пропускаю ужин, в ужасе от того, что будет не просто плюс, а плюс ещё больше. Тренер не одобряет такое поведение и просит, что бы я соблюдала дневное КБЖУ, иначе это чревато застоем веса, срывами и снижением метаболизма.



Сеанс рефлексии закончила), пойду на тренировку.

Сегодня в блоге честные фотки с тренировок, с выпадающим животом, вторым подбородком и жирным потом - C’est la vie