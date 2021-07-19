Маргарита Шелкова: «Вес уходит, а «ВФорме» я уже завсегдатай!»

Вес на сегодня 78,1 кг.

Я очень рада, что прошла во второй этап проекта! Не ожидала, что окажусь аж на втором месте по предварительным результатам. Сам процесс похудения, конечно же, важнее, но данный факт не может не радовать.)))

Продолжаю кардиотренировки на эллипсоиде в клубе «ВФорме», а дорожку пришлось пока оставить в прошлом… Один раз был такой интересный момент в сериале, который я смотрю в процессе ходьбы, что я лишних минут 10-15 прошла.))) На самом деле чтение или просмотр сериалов помогает отвлечься от усталости, а иногда и вовсе сделать больше, чем изначально планировалось. Такой вот интересный факт.

На этой неделе мы с тренером Петром Копаницей хотим попробовать поработать с бодибаром — это стальная прорезиненная палка с резиновыми или пластиковыми набалдашниками разного веса на конце, типа штанги. Пётр клевый тренер, который постоянно подкалывает меня, но это прикольно.)))

В клубе я уже как завсегдатай. Меня узнают остальные тренеры, все очень приветливые. Я действительно очень счастлива, что попала в фитнес-клуб # ВФорме! После проекта я, наверное, уже не смогу ходить в какой-то другой клуб.)))

А на выходных я ездила в Калугу на аниме-фестиваль. Весь день без остановки то участникам помогала, то по фестивалю круги нарезала, набегалась так, что ноги к концу дня просто отваливались. Еще же жара была адская. Эх, когда же она уже закончится…