«Похудей со «Слободой»: новые участники кастинга!

Любовь Афонина, 25 лет. Рос 165 см, вес 107 кг.



— В детстве была стройной. В принципе, до средней школы и не задумывалась о проблемах с весом, да и не было их. В третьем классе мы с родителями переехали в другой район города, у меня поменялась школа. Новые люди, друзья, проблемы в новом коллективе, очень сильно переживала. Вот тогда я и узнала, что такое заедать стресс. Я полнела, но даже в старших классах вес держался в районе 70 кг. Я не выглядела толстой, но была крупнее своих ровесниц, что доставляло эмоциональный дискомфорт. В любом случае, девочка в 16 лет не должна столько весить. Из-за этого одноклассники постоянно издевались надо мной, обзывая и указывая на недостатки. В университете вес немного ушёл, была высокая физическая активность и ещё больше стресса, но заесть его уже было некогда. Потом вышла замуж, наступила беременность. Она протекала хорошо и, как ни странно, я худела, но через полгода после родов вес начал расти как сумасшедший. В итоге сейчас мой вес 107 килограммов, и кажется это не предел, от чего ужасно страшно. Много раз пыталась заняться спортом, но то сил, то знаний, то денег — постоянно чего-то не хватало. Понимаю, что без помощи я не справлюсь. Стараюсь правильно питаться, но не всегда выходит соблюдать режим. Хочу заниматься спортом с удовольствием, бегать и играть с сыном, покупать красивую одежду, любить свое отражение в зеркале и не бояться весов. А главное — быть здоровой. Хочу жить полной жизнью!

Оксана Зиборова, 29 лет. Рост 180 см, вес 130 кг.

— Я написала историю о себе, а через неделю перечитала и удалила, потому что она была похожа на какое-то нытьё. А я пишу сюда не для того, чтобы поныть и получить порцию жалости или осуждения. Рано или поздно приходит такой момент, когда пора перестать врать себе, трезво на себя посмотреть и понять, что дальше падать просто некуда. Я, наверное, долго боялась признать проблему, мне не хотелось верить в свои размеры. Да я была уверена, что это не я и тело не моё, ощущала себя намного меньше, чем я есть на самом деле. Еще год назад я хотела отправить свою заявку в «Слободу», а муж сказал: «Не позорься, сама что ли не похудеешь?» Но прошел год, а «воз и ныне там». Но зато за это время многое поменялось и встало по местам в моей голове. Теперь мне абсолютно все равно, что думают обо мне окружающие, меня больше не волнует «а что люди скажут». Ведь всем вокруг на самом деле вообще наплевать на других, они какое-то время пообсуждают и забудут, так почему я должна о них думать? Я хочу попасть в проект и получить поддержку от чужих людей, т.к. не получаю её от близких… Мне иногда будет полезен волшебный пендель от портальцев в виде их едких комментариев. Ведь мозг человека таков, что всячески сопротивляется всему новому и некомфортному, а если нет поддержки, то очень легко сложить лапки, всё бросить в самом начале пути.

Георгий Поляков, 44 года. Рост 174 см, вес 102 кг.



— Добрый день, уважаемая редакция! Регулярно читаю вашу газету, но как правило детально задерживаюсь на первой ее половине. Однако, в один дождливый день, из-за избытка времени, зачитавшись, с упоением перешел и во вторую часть, где и обнаружил кастинг для участия в акции «Похудей со слободой». Меня как молнией поразило — ведь похудеть, это та мысль, которая гложет мой ум последний год, но, как всегда, все откладывается на следующий понедельник. А тут такая возможность — с любимой газетой, в компании единомышленников, мечта! Моя работа не подразумевает сидячего образа жизни (ген. директор небольшой фирмы), у меня собственный дом, где также расслабляться некогда, поэтому всегда думал, что лишний вес, это не мое. И если зимой немного набрал, то летом обязательно сброшу. Однако годы идут, и каждый из них приносит мне лишние килограммы. Недавно взял фотоальбомы со школьными и институтскими фотографиями, где я стройный, подтянутый, жизнерадостный и такая ностальгия по моему прежнему телу меня охватила, а ведь там, под жиром оно еще существует… Моему сыну 12 лет, занимается карате, стройный, как кипарис, жена тоже красавица, а я совсем заплыл жиром. Прошу тебя, уважаемая редакция, возьми в работу мое пухлое тело и верни в семью его лучшую часть. Очень на вас надеюсь…

Юлия Галактионова, 23 года. Рост 170 см, вес 99 кг.



— За последние три года я набрала много лишних килограммов, которые мешают радоваться жизни. Очень хочу избавиться от них! Тогда мне перестанет быть стыдно перед собой и другими, что в свои годы я довела себя до такого состояния. Хочется любоваться собой в зеркале, ощущать себя комфортно и ловить на себе взгляды мужчин. Хочется улучшить состояние своего здоровья и в будущем стать мамой!

Наталия Ратова, 31 год. Рост 176 см, вес 106 кг.



— Я всегда была пышкой. В 2016 году похудела со 125 до 95 кг. Сейчас набрала 10 кг и очень хочу сбросить их. А вообще мечтаю об идеальном весе, для меня это 70 кг. Одна из причин похудеть — я хочу стать мамой. Из-за лишнего веса я не могу забеременеть.

Кристина Емельянова, 30 лет. Рост 178 см, вес 100 кг.



— Здравствуй, любимая «Слобода»! Еще 10 лет назад я весила 60 кг, а сейчас… Я работаю в детской поликлинике. Работа сидячая. Пробовала скинуть вес, похудела на 6 кг с помощью диеты и спорта, но вес вернулся. Очень много раз срывалась и возвращалась к тому же весу, кроме этого обрела кучу комплексов. Мне очень нужна твоя помощь, любимая «Слобода», потому что я верю в то, что вместе с тобой смогу победить лишний вес. Очень хочется снова стать стройной жизнерадостной девушкой.

Григорий Гришин, 25 лет. Рост 181 см, вес 135 кг.



— Я жиробас — весьма недипломатичное слово, но вещи нужно называть своими именами. Проблема лишнего веса намного серьезнее и глубже, чем может казаться. Необходимо избавляться от нее прямо сейчас и не откладывать до «лучших времён». Уважаемая редакция, благодарю за возможность участия в этом проекте. Желаю участникам удачи и терпения. Всем здоровья!