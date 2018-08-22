«Похудей со «Слободой»: А у нас новые участники!

Кастинг для участия в очередной акции «Похудей со «Слободой» продолжается. Мы ждем заявки от самых смелых туляков, которые готовы изменить свою жизнь, обрести стройность и красоту.

Ирина Диканова, 48 лет. Рост 160 см, вес 116 кг.



– Здравствуйте, «Слобода» и её читатели! Меня зовут Ирина Николаевна, но близкие называют меня Николаша. Я работаю главным бухгалтером в одной небезызвестной фирме. Работа за компьютером – не самое полезное для здоровья времяпрепровождение, поэтому я и мои коллеги периодически сидим на различных диетах. Испробовали все: кефирную, кремлевскую, моно и прочие. А одна наша идея была суперинновационной: мы ели всё, что душа пожелает, но только китайскими палочками. Через пару недель мы уже виртуозно владели этим инструментом: ели быстрее, чем вилкой!

Я стараюсь вести активный образ жизни: катаюсь на велосипеде, хожу на танцы. Но этого недостаточно. Не так давно у меня родилась внучка. Мне хочется быть суперактивной, подвижной и везде за ней поспевать. Для этого просто необходимо сбросить вес. А еще скоро в моей жизни праздник – тридцатая годовщина со дня свадьбы. Мой супруг ростом 176 см и весом 72 кг просто компрометирует меня, поэтому мне необходимо догнать его, а лучше перегнать. Ради этого я готова стать активным блогером, пройти все трудности и лишения и доказать, что женщина в возрасте многое может. Молодежь, я бросаю вам вызов! Я готова похудеть с тобой, «Слобода»!

Виктория Федосова, 28 лет. Рост 168 см, вес 119 кг.



– Я с детства была полной девочкой, но, несмотря на это, всегда была активной и подвижной. Школу закончила с серебряной медалью, потом – два института, и наконец первая и единственная любовь. Молодой, симпатичный, добрый, милый, душа компании – как он обратил на меня внимание, до сих пор не пойму, но моему счастью и радости не было предела. Люблю его безумно и благодарна судьбе, что меня с ним познакомили.

У меня была потрясающая работа кинолога. Через два года у нас родилась лапочка-дочка. Очень похожа на папу. После родов вес стал стремительно расти. А уже после выхода из декрета с любимой работой пришлось распрощаться из-за лишнего веса. Никто не прогонял, но как-то было неудобно, некомфортно, стыдно. Пробовала сидеть на диетах, ходила на аэробику, но видела отражение в зеркале, и опять начинался «жор». Сменила работу на сидячую, офисную. Стало еще хуже. На сегодняшний день вес колеблется от 119 до 116 кг – когда познакомились с мужем, весила около 80 кг. Дочка растет, ей уже 7 лет, просто красавица. Она как может, конечно, всегда защищает меня от сверстников, которые говорят ей, что ее мама толстая.

Смотрю на мужа и всё время думаю: а зачем ему такая Я? Очень надеюсь на помощь специалистов, вашу помощь.

Юлия Емельянова, 36 лет. Рост 170 см, вес 95 кг.



– Добрый день, редакция любимой газеты «Слобода»! До 25 лет вес стоял на отметке 54-55 килограммов, не более. Потом я вышла замуж, и вес начал расти. За двенадцать лет я набрала сорок килограммов.

Смотреть в зеркало на себя не могу, фотографироваться тоже желания нет. Муж постоянно говорит: «Давай худей». Кстати, это по его инициативе я пишу вам.

Конечно же, я пыталась сидеть на диетах. Сначала результат был, лишние килограммы уходили, но через какое-то время опять всё возвращалось на круги своя. Я ходила заниматься в фитнес-центр, всё это время вес стоял на месте. Как только бросила (пришлось по семейным обстоятельствам), все килограммы опять через какое-то время вернулись.

Год назад я попробовала новый способ похудения – правильное питание, мне удалось избавиться от 10 кг. Но сила воли подвела – потихоньку начала нарушать правила здорового питания. Как результат, через год опять такие же цифры на весах – вес под сотню.

Мне очень хочется избавиться от лишних килограммов, хочется красиво одеваться и выбирать в магазинах одежду маленьких размеров.

Очень надеюсь, что вы мне в этом поможете. Спасибо!

Наталья Мельникова, 39 лет. Рост 168 см, вес 99 кг.



– Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Слобода»! Живу я в Туле, работаю инженером на заводе. Я очень хочу обрести легкость. Я никогда не была худой, скорее, я была упитанным ребенком, девочкой, девушкой. Сейчас я взрослая женщина. Броня из жира доставляет мне массу неудобств на протяжении всей моей жизни, от насмешек сверстников в детстве до неустроенной личной жизни из-за моих комплексов по поводу лишних килограммов.

Как же мне хочется стать здоровым человеком! Да-да, ожирение – это болезнь сродни наркомании и алкоголизму. Без помощи специалистов я не справлюсь, сколько бы ни пыталась. Мне нужна помощь! Как выяснилось, похудеть для меня оказалось самой невыполнимой и трудной задачей в жизни, которую я никак не могу решить. Это крик о помощи моей души, моего сердца, моего стройного тела, закованного в жир! Я не могу заводить длительные отношения с мужчинами, создать семью, так как я стесняюсь себя. Я дошла до предела. Сорок лет для женщины – это последний шанс полюбить себя, создать семью и родить ребенка. Забеременеть, имея ожирение, практически нереально. Быть здоровым человеком и стать матерью – моя главная мотивация похудеть. Хочу навсегда забыть о своих комплексах и стать счастливой!

Анна Калиничева, 31 год. Рост 165 см, вес 92 кг.



– В детстве я была худышкой, про таких говорят «кожа да кости». Потом сказались сидячая работа, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. В 24 года я серьезно заболела, вес еще прибавился. Врачи все в один голос говорили: надо худеть. К 26 годам дошла до 90 кг. За беременность похудела на 10 кг, но после родов вес в течение месяца вернулся, хотя я начала правильно питаться. В 29 лет решила, что всё, хватит, надо брать себя в руки и худеть. На тот момент мой вес был уже 104 кг. Пришла в клуб здорового образа жизни и в течение полугода снизила вес до 90 кг. Но сейчас как будто стрелка весов сломалась, да и стимул пропал. В одиночку бороться с весом тяжело, а когда с тобой рядом единомышленники, веришь, что всё получится.

Галина Маслова, 43 года. Рост 166 см, вес 92 кг.



– Добрый день, дорогая редакция «Слободы»! У меня огромное желание похудеть и стать стройной. Я пробовала всевозможные диеты, но вес уходил плохо. Но даже если я и худела, то через пару лет все потерянные килограммы возвращались обратно.

Лишний вес вредит здоровью, у меня появляется одышка.

Когда иду покупать себе новую одежду, ухожу из магазина расстроенной, так как модели больших размеров не очень привлекательны для моего возраста, да и выбор самих моделей оставляет желать лучшего.

Я очень хочу, чтобы мои близкие гордились мной, любовались мной. Я очень хочу похудеть!

Людмила Якименко, 31 год. Рост 168 см, вес 116 кг.



– Я замужем, моей дочке 2 года и 7 месяцев. Лишний вес у меня был с юности. Сперва это было 85 кг, а теперь 116 кг. У меня очень болят ноги, на них появляются синие пятна, так как лопаются сосуды. Сердце не справляется. Очень часто пульс больше сотни. Сама я неоднократно пыталась сбросить лишние килограммы, но они всегда возвращались.

Очень хочется жить, растить свою дочку, увидеть, как она пойдет в первый класс, поступит в институт. Но лишний вес мешает моему счастью. Сама я не могу справиться с ним! Вообще я человек очень азартный, люблю игры с достижением цели. Может, мне повезет и я попаду в проект? Это мечта всей моей жизни – стать стройной и счастливой!

Алина Глушакова, 20 лет. Рост 170 см, вес 91 кг.



– Я хочу похудеть! Худышкой меня никогда нельзя было назвать. С 15 лет начала сильно поправляться, и сейчас мой вес за 90. Теперь до меня дошло, что больше нельзя себя жалеть. Надеюсь на помощь любимой газеты.

Как стать участником акции «Похудей со «Слободой»?

Присылайте свою историю и цветное фото в полный рост на timofeeva_slo@mail.ru.

Не забудьте указать свой контактный телефон, возраст, рост и вес. Ждем ваших заявок до 27 августа. Четверых участников акции выберет редакция «Слободы», а двоих – читатели портала Myslo с помощью голосования.