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«Я худею!»
Юлия Лашманова: Я похудела уже на 10 кг!

Юлия Лашманова: Я похудела уже на 10 кг!

Всем привет. Очень хочется поделиться своими результатами за месяц, который прошел с того момента, как мне сделали бандажирование желудка. На данный момент мой вес составляет 82 кг. Я очень довольна, что за один месяц сбросила 10 кг.

Я в кругу любимой семьи.

Самое главное - я чувствую себя очень хорошо. Уже ходила в клинику на первую коррекцию, вторая коррекция ждет меня 5 февраля. 

Я не всегда была такой пампушкой. Многие не верят, что до родов я весила 50 кг. Для них хочу выложить фото.

А когда появилась на свет моя дочурка Алиночка, стрелка весов указывала на 97 килограммов. Вот как я выглядела тогда.

Я мечтаю похудеть до 60 килограммов. Очень хочется вернуть ту форму, которая у меня была до родов.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:09 +7
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