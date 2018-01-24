Юлия Лашманова: Я похудела уже на 10 кг!

Всем привет. Очень хочется поделиться своими результатами за месяц, который прошел с того момента, как мне сделали бандажирование желудка. На данный момент мой вес составляет 82 кг. Я очень довольна, что за один месяц сбросила 10 кг.

Я в кругу любимой семьи.

Самое главное - я чувствую себя очень хорошо. Уже ходила в клинику на первую коррекцию, вторая коррекция ждет меня 5 февраля.

Я не всегда была такой пампушкой. Многие не верят, что до родов я весила 50 кг. Для них хочу выложить фото.

А когда появилась на свет моя дочурка Алиночка, стрелка весов указывала на 97 килограммов. Вот как я выглядела тогда.

Я мечтаю похудеть до 60 килограммов. Очень хочется вернуть ту форму, которая у меня была до родов.