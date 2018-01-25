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«Я худею!»
Елена Москалюк: В финал меня привели три победных килограмма!

Елена Москалюк: В финал меня привели три победных килограмма!

Здравствуйте! Подошло время очередного блога для тех, кто прошел во второй тур. И я среди них, чему очень рада. Ольга Калугина не давала мне расслабиться до последнего, ведь потеря веса у нас была одинаковой, а в процентном соотношении она даже лидировала. Мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы скинуть победные 3 кг.

Последняя неделя перед контрольным взвешиванием прошла с минимальными силовыми нагрузками, а вот от кардионагрузок сходило сто потов.

Было бы очень стыдно не оправдать доверие группы, которая меня поддерживала, редакции «Слободы», которая меня выбрала. И, конечно, не хотела расстроить сына. Вася очень полюбил воспитателя игровой комнаты Ольгу Владимировну. И пока я занимаюсь, у них дел не меньше!
 

Первую неделю после начала второго тура я позволила себе заслуженный отдых, в зале была три раза. Теперь отдых закончился, начались занятия с Асимом. Осваиваю новые упражнения. Количество подходов увеличилось, время отдыха сократилось.
А через месяц к моему абонементу прибавится бассейн!!!
Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 11:31 +9
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